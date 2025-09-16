El entrenador nacional remarcó que en su proceso tocó competir directamente sin partidos de preparación.
El entrenador nacional remarcó que en su proceso tocó competir directamente sin partidos de preparación.
Redacción EC
Redacción EC

Con el proceso de Eliminatorias terminado, y solo tres partidos amistosos en las próximas semanas, ofreció una entrevista para compartir sus sensaciones, luego de ser la cabeza de la blanquirroja.

LEE TAMBIÉN: ¿Quiere ser peruano? Esto dijo el argentino Facundo Callejo sobre la posibilidad de nacionalizarse

“Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, de haber sentado unas bases importante de cara al futuro, independientemente de que no estemos”, dijo a TeleDeportes.

MIRA: Jorge Fossati sobre su continuidad: “El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados”

El estratega de 58 años también se refirió a las condiciones en las que le tocó asumir la responsabilidad de dirigir al combinado nacional.

“Teníamos la desventaja de no haber tenido partidos de preparación, ni amistosos, ni Copa América. Lo nuestro fue competir directamente en poco tiempo”, declaró.

ENTREVISTA COMPLETA

Tras la salida de Juan Reynoso y Jorge Fossati, Ibáñez tomó las riendas de la selección peruana en los últimos seis partidos de las Eliminatorias 2026, en la que se ocupó el penúltimo lugar.

Perú tiene programado un amistoso ante Chile en la ciudad de Concepción para octubre y dos encuentros en noviembre ante también ‘La Roja’ y Rusia, ambos en Europa.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC