Con el proceso de Eliminatorias terminado, y solo tres partidos amistosos en las próximas semanas, Óscar Ibáñez ofreció una entrevista para compartir sus sensaciones, luego de ser la cabeza de la blanquirroja.

“Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, de haber sentado unas bases importante de cara al futuro, independientemente de que no estemos”, dijo a TeleDeportes.

El estratega de 58 años también se refirió a las condiciones en las que le tocó asumir la responsabilidad de dirigir al combinado nacional.

“Teníamos la desventaja de no haber tenido partidos de preparación, ni amistosos, ni Copa América. Lo nuestro fue competir directamente en poco tiempo”, declaró.

Tras la salida de Juan Reynoso y Jorge Fossati, Ibáñez tomó las riendas de la selección peruana en los últimos seis partidos de las Eliminatorias 2026, en la que se ocupó el penúltimo lugar.

Perú tiene programado un amistoso ante Chile en la ciudad de Concepción para octubre y dos encuentros en noviembre ante también ‘La Roja’ y Rusia, ambos en Europa.

