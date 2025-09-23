Óscar Ibáñez cerró su breve paso al mando de la selección peruana, pero aún deja firmados importantes, sobre todo por cómo se manejó su salida a la interna de la Federación Peruana de Fútbol.
En una entrevista en el programa de YouTube ‘Doble Punta’, el también exarquero nacional reveló que encontró una lista de convocados en la oficina del actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, Manuel Barreto.
“Yo fui al otro lado, donde estaban los menores y los administrativos, para comentarles que, de repente, a (Piero) Cari nos lo quedamos. No lo encontré (a Barreto) y, cuando entré (a la oficina), había visto una lista. No lo pude conversar con él, sucedió lo que sucedió”, contó Ibáñez.
“Me sorprendió porque había jugadores adultos, mayores, pero no lo pude conversar con él porque no estaba. Nosotros llegábamos todos los días a las 7:30 de la mañana a la Videna. Cuando vi luz, entre para comunicarle, pero, bueno, no estaba”, añadió ante la sorpresa de los panelistas.
Como se recuerda, se informó que Ibáñez seguiría al mando de la blanquirroja hasta fin de años, pues entre octubre y noviembre la selección tiene tres amistosos pactados por fecha FIFA.
Pese a contar con la aprobación del presidente de la FPF, Agustín Lozano, se determinó finalmente que Manuel Barreto diriga a la blanquirroja, ante la sorpresa del propio Ibáñez y varios seleccionados.
