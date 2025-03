La presencia de Paolo Guerrero en la lista de convocados a la selección peruana nunca estuvo en discusión para el actual entrenador de la blanquirroja, Óscar Ibáñez.

Y es que desde que tomó las riendas del equipo de todos se encargó de resaltar la importancia del atacante peruano de 41 años, por su veteranía y, sobre todo, vigencia.

“Sabemos la importancia de Paolo no solo lo que representa para los compañeros sino también para el rival, hay que ir día a día”, dijo en conferencia de prensa.

“Paolo todavía está en Alianza, está enfocado, así que vamos a ir viendo cómo transcurre en estos días, lo mismo de Paolo para todos los muchachos”, añadió Ibáñez.

Además, comentó lo que conversó con el referente de la bicolor sobre extender su carrera en la selección durante su gestión.

“No había quedado muy claro si había dejado la selección o no. Conversé con él y me dijo que veía lo mismo que veíamos nosotros, que todavía se podía pelear, que había muchas chances. Yo le dije que contaba con él y él me dijo que sí, que iba a estar a disposición”, finalizó.

Cabe mencionar que Perú marcha en el último lugar de las Eliminatorias de esta parte del mundo, con apenas 7 puntos de los 36 que disputó.

Con rivales clave en este mes, como lo son Bolivia y Venezuela, parece tener su última chance de escalar posiciones y tentar un cupo mundialista en el resto de las jornadas.