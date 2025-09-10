El entrenador blanquirrojo destacó que, pese a los malos resultados, contamos con material humano para competir.
Redacción EC
Redacción EC

La culminó las Eliminatorias al Mundial 2026 con una derrota en Lima ante Paraguay, bajo el mando de en la dirección técnica, el tercero en este proceso.

En conferencia de prensa, compartió algunas reflexiones de su paso por la Videna, esta vez como cabeza de un equipo que quedó fuera de la pelea por un lugar en el repechaje una fecha antes en Montevideo.

“Nos tocó un momento difícil, sabíamos que podía pasar esto. Le agradezco a los jugadores que vinieron, sobre todo a los chicos que aparecieron y se lo merecían”, dijo Ibáñez.

“En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco. Es una muestra de que hay material para competir”, destacó el entrenador blanquirrojo.

Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.

“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

