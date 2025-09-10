La selección peruana culminó las Eliminatorias al Mundial 2026 con una derrota en Lima ante Paraguay, bajo el mando de Óscar Ibáñez en la dirección técnica, el tercero en este proceso.
En conferencia de prensa, compartió algunas reflexiones de su paso por la Videna, esta vez como cabeza de un equipo que quedó fuera de la pelea por un lugar en el repechaje una fecha antes en Montevideo.
“Nos tocó un momento difícil, sabíamos que podía pasar esto. Le agradezco a los jugadores que vinieron, sobre todo a los chicos que aparecieron y se lo merecían”, dijo Ibáñez.
“En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco. Es una muestra de que hay material para competir”, destacó el entrenador blanquirrojo.
Cabe mencionar que si bien su vínculo terminaba con el partido final de Eliminatorias, un día atrás confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió que continuara hasta los amistosos pactados en octubre y noviembre.
“El presidente (de la FPF) nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos. Le dijimos que sí, obviamente y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha”, apuntó.
