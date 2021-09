Conforme a los criterios de Saber más

De un desafortunado comentario de Hernán Barcos donde pedía a Oslimg Mora a la selección peruana por Aldo Corzo, se generó un gran alboroto en redes sociales. Miles de hinchas pidiendo el llamado del defensor de Alianza Lima, otros respaldando al jugador de Universitario de Deportes. No es la primera vez que los fanáticos piden a un determinado futbolista para la blanquirroja, de hecho, tenemos varios casos.

Todo comenzó cuando Hernán Barcos, luego del triunfo de Alianza Lima sobre Cusco FC por 2-0, realizó una transmisión en sus redes sociales. El goleador del cuadro blanquiazul llegó hasta donde estaba Oslimg Mora, lo abrazó y dijo: “Este quiere selección, eh. No me vengan con Corzo”.

Horas más tarde el mismo Hernán Barcos se dio cuenta de lo que dijo y utilizó las cámaras de Movistar Deportes para pedir disculpas a su colega Aldo Corzo. El atacante argentino entendió que lo que dijo no estaba bien.

Como es costumbre, Alianza Lima cambiará el color de su camiseta para el mes de octubre en homenaje al Señor de los Milagros. Pero, ¿cómo se originó esta tradición? Conoce todos los detalles en este video.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar a Aldo Corzo”, expresó Hernán Barcos en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Las disculpas de Hernán Barcos llegaron un poco tarde porque en redes sociales ya se había generado un gran debate pidiendo el llamado de Oslimg Mora a la selección peruana. Otros sugerían otros nombres. A puerta de las fechas por Eliminatorias, es normal leer este tipo de comentarios. Aquí repasamos algunos nombres que fueron y son pedidos por los fanáticos de blanquirroja.

Uno de los procesos más complicados de la selección peruana fue hacia el Mundial Sudáfrica 2010. La blanquirroja no solo tenía que lidiar con los malos resultados, también con las indisciplinas y la decisión del José del Solar de sacar a varios futbolistas que estuvieron involucrados en el escándalo “Golf Los Incas”.

La selección peruana tenía un plantel muy limitado, con pocas figuras. En el 2007, aun no explotaba el boom de las redes sociales. YouTube apenas tenía 2 años de creación y recién comenzaba a hacer su aparición en el Perú. Esta última página “ayudó” a que dos jugadores se ganen el cariño de los hinchas.

El 7 de mayo del 2007, el Perú y todo el mundo quedó paralizado por un golazo de rabona. El autor era nada menos que Andrés Vásquez, futbolista de raíces peruanas que jugaba en el IFK Göteborg de Suecia. La gente entraba a YouTube para ver repetidas veces esa obra de arte.

Andrés Vásquez: gol de rabona.

Los canales de televisión también hicieron eco de esta gran jugada de Andrés al que terminaron de apodarlo “Rabona Vásquez”. Ante la falta de jugadores en la selección peruana, los hinchas pidieron a José del Solar convocarlo. Chemo siguió al jugador por algunos meses y cuando le propuso al jugador ser parte del seleccionado nacional, su respuesta fue negativa.

La carrera de Andrés Vásquez nunca explotó. Los hinchas de la selección peruana se olvidaron de él. A medida que pasaba el tiempo dejaron de mencionarlo y el interés por otro jugador comenzó a crecer gracias a otros videos que aparecieron en YouTube.

Dt recomienda fichaje de peruano Andrés Vásquez

En esta página apareció un compilado de grandes jugadas de Roberto Merino. Un jugador peruano que pertenecía al Atromitos de Grecia. Lo que se veía en ese video era increíble. Era inevitable no sorprenderse por las grandes jugadas que realizaba en el campo de juego.

Las jugadas de Roberto Merino parecían sacadas de alguna película. Sin embargo, en Grecia ya lo conocían como “Maradonita” por todo lo que hacía con el balón. Los hinchas se enamoraron del volante y comenzaron a pedirlo para la selección.

Reimond Manco y Roberto Merino debutaron en sus equipos con 18 años. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

Chemo decidió esperar y analizar mejor una posible convocatoria de Roberto Merino quien era rápido, pícaro y jugaba como ‘10′. En el 2009, el peruano había dejado Grecia para volver a Italia para jugar en la Segunda División por el Salernitana. Ese mismo año, Del Solar decide convocarlo.

Roberto Merino llegó a la selección peruana en medio de una gran expectativa por los hinchas. Sin embargo, su paso por la blanquirroja no fue nada bueno. Solo disputó 44 minutos en la derrota que sufrimos en Lima contra Ecuador y luego nunca más se enfundó la bicolor.

Uno de los casos más recordados era el de Joazinho Arroé. Las agencias de noticias informaban lo siguiente a mediados de mayo del 2007: “Niño peruano de 14 años fue fichado por el Siena de Italia”. Un titular llamativo para los peruanos.

Los hinchas se ilusionaron con el Arroé. Querían verlo en acción con la selección peruana de menores y así fue. Joazinho perteneció a la Sub-15 y Sub-20 de Perú. En esas categorías demostró cosas interesantes. Cuando se pensó que su carrera iría en ascenso en Europa, vino al Perú en el 2011 y nunca más regresó al Viejo Continente.

Joazinho Arroé llegó al Siena de Italia a los 14 años. Ahí estuvo casi cinco temporadas y fue dirigido por el italiano Antonio Conte.

Los mismo pasó con Cristian Benavente. Cuando los portales de noticias informaban que un peruano era figura de las divisiones menores del Real Madrid, los fanáticos de la selección peruana volvieron a ilusionarse con ver al jugador con la blanquirroja.

Cristian Benavente pasó por selecciones menores y llegó a estar convocado por Ricardo Gareca a la selección absoluta. Cuando el ‘Tigre’ no lo llamaba, los hinchas criticaban la decisión del estratega argentino. El presente del ‘Chaval’ no es el mejor y anda en busca de recuperar su nivel futbolístico.

Real Madrid Castilla de Cristian Benavente es líder en España

Real Madrid elogia buen trabajo de Cristian Benavente

En actualidad, los hinchas de la selección peruana vienen pidiendo la inclusión de Gustavo Dulanto para la zaga central. También piden a Andrew Farrell sin saber que este jugador tiene que nacionalizarse para poder ser convocado.

El hincha no dejará de pedir jugadores. El corazón puede más que la razón. Siempre van a querer que los “mejores” futbolistas defiendan a la blanquirroja. Las redes sociales es el lugar perfecto para decir lo que sea.

