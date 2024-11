Pablo Contreras, exdefensor de la selección chilena y mundialista en Sudáfrica 2010, compartió sus impresiones sobre el clásico del Pacífico entre Perú y Chile. Destaca, principalmente, la intensa rivalidad y el ambiente hostil que se vive en estos encuentros. Además, elogia al jugador peruano, pero critica el proceso formativo en nuestro país.

- El momento actual de Chile no es bueno. Gareca convocó a Arturo Vidal para darle vuelta la situación, ¿se equivocó en no llamarlo antes?

El que se haya equivocado o no, principalmente, pasó por las dificultades que tuvo Vidal en algún momento determinado con lesiones. Después de haber conseguido el título con Colo Colo era un digno jugador para poder estar. Sé que con su presencia puede entregarle mucho a la selección y claramente es un partido por el cual ambas selecciones están peleando un cupo para el próximo Mundial. Ojalá las cosas de cara cambien, y hay que entender que no solo el partido ante Perú es clave, sino también luego Venezuela. Esperemos que Arturo Vidal, junto a los chicos, estén a la altura de lo que necesita la selección y principalmente Gareca, quien ha sido bastante cuestionado por el rendimiento de ‘La Roja’.

- La esperanza de gol en Perú es Paolo Guerrero, ¿cómo ven en Chile a un delantero de 40 años?

Tanto Perú como Chile son nuevas generaciones y que recurran a Paolo para nosotros es preocupante. Es un grandísimo jugador que históricamente le ha metido goles a Chile. Esperemos que nuestra selección esté a la altura y brinde un gran espectáculo a la gente que lo vea desde Perú, y que sostenga a un gran delantero como lo es Paolo Guerrero.

- ¿Por qué a Gareca no le ha ido bien con Chile?

Arrancó de buena manera en los amistosos, sin embargo, en la Copa América no le fue tan bien. Naturalmente, todo depende de los resultados. Como te dije, ha sido cuestionado por el hincha y el periodismo. Si los resultados no se dan, se cuestiona el funcionamiento del sistema técnico y de los jugadores que no han podido desenvolverse de la manera que nos tenían acostumbrado este último tiempo.

- ¿Cuál es el ambiente en Santiago a pocas horas del Perú vs. Chile?

Hay algo de pesimismo hacia lo que ha hecho el cuerpo técnico de Gareca principalmente por los resultados, que es lo que manda. Claramente, ha sido bastante criticado el actuar de Ricardo, pero son dos partidos muy importantes antes de finalizar el año. Ojalá que todo mejore y ponga en una posición adecuada a la selección de Chile para poder clasificarse al próximo Mundial.

- ¿Por qué a Fossati no le va bien con Perú?

Lo de Fossati es algo parecido a lo de Gareca, es una nueva generación de futbolistas. Que nosotros dependamos de Arturo Vidal y ustedes de Paolo Guerrero, que son jugadores de más edad, se debe a que las divisiones menores no se está trabajando de la mejor manera. Espero que cambie. Chile y Perú son selecciones de buen pie y que en este último tiempo no hayan estado en la órbita de los clubes extranjeros claramente es preocupante.

- Si Chile no suma 6 puntos, ¿ya está eliminado del Mundial?

Claramente, se ve mucho más complicado. Ya del séptimo puesto al último hay diferencias. Estos puntos son fundamentales. No te olvides que después viene Argentina, Brasil y Bolivia, que está siendo fuerte, donde ahora está jugando. Si Chile no consigue los seis puntos sería mucho más complejo de clasificar al Mundial. Hay una para hasta marzo y se analizará la situación en la que estaremos. Tiene que rescatar los puntos que ha perdido en casa, principalmente ante Bolivia, que en el papel era fácil, pero nos costó el resultado.

- ¿Por qué a ambas selecciones les cuesta el recambio generacional?

Tanto a Perú y Chile les ha costado el recambio, eso lo tenemos claro. Pero es lo que te digo, es el proceso formativo que viven ambas selecciones. Hay jugadores y talento, pero les falta experiencia. Son dos selecciones que siempre se han caracterizado por tener grandes jugadores; ojalá se puedan recuperar ello y estén a la altura de representar a su país.