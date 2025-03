La selección peruana Sub 17 tuvo un lamentable debut en el Sudamericano de la categoría, tras caer ante Paraguay por 5-0, siendo superada desde el inicio del encuentro.

No es una novedad que nuestros combinados nacionales de menores no compiten al nivel que exige la competencia y Pablo Zegarra, ex entrenador de la categoría, compartió su análisis del tema.

"Hay una cantidad de cosas por mejorar y nos están dando avisos estos torneos internacionales. Pasó con la Sub-20, ahora con la Sub-17 y a quien le toque después pasará lo mismo", dijo en declaraciones a Radio Ovación.

"Toca hacer un análisis profundo para hacer una mejora, más allá del técnico de turno, le pasará algo similar, ya que nuestra competencia local no tiene nada que ver con la exigencia a nivel internacional", añadió Zegarra.

Si bien recién inicia el Sudamericano, los dirigidos por Carlos Silvestri mostraron muchas deficiencias en todas sus líneas.

El próximo rival de la blanquirroja será Colombia este sábado por la noche. El combinado cafetero debutó en la competencia con triunfo 1-0 sobre Chile.