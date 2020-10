Conforme a los criterios de Saber más

Lo imposible ya ocurrió: Perú fue a un mundial de fútbol. A la importancia del método Ricardo Gareca habría que sumar un accidente puntual (fallo FIFA contra Bolivia) y una buena dosis de fortuna (la mano de Ospina en el tiro libre de Paolo). Así trataríamos la gesta al 2018 si no hubiéramos sido nosotros los beneficiados. A puertas de una nueva eliminatoria, ¿cuáles son las probabilidades de armar otro equipo mundialista que aproveche todas sus chances?

Hace cinco años, al inicio de la fase clasificatoria para Rusia, un desconfiado exeditor de Deportes de este diario acudió a simulaciones de Montecarlo, estudios económicos e índices demográficos para encontrar respuestas. Lo que halló solo confirmó sus pronósticos más pesimistas: no íbamos ni de paseo.

No estaba solo. Daniel Peredo, entonces columnista de DT, habló de 28 puntos para asegurar el Mundial y una base de 25 jugadores para aguantar los 18 partidos. “Cuarto o quinto es el mejor escenario”, le dijo, “pero no hay señales de que podamos hacerlo”.

Pero así sucedió, y de paseo fueron 50 mil peruanos. Renovada nuestra fe y saciada esa urgencia existencial, llegamos al siguiente proceso conociendo exactamente lo que hay que hacer para llegar, por ese poquito y sin que sobre nada.

También llegamos con menos.

ESE GOL EXISTE

En la última década, los intentos de reemplazar a Paolo Guerrero en la selección han sido de tal ineficacia que lo mejor ha sido esperar por su retorno. Desde su explosión deportiva en la Copa América 2011 (ver El dato al final del texto), esos momentos de ausencia han sido, sobre todo, producto de lesiones menores o acumulación de tarjetas. Su dopaje positivo lo alejó de la blanquirroja por tanto tiempo que la gente casi sale a reclamar contra la FIFA y exigir el indulto. Apenas una medida cautelar nos lo devolvió para el Mundial.

Ahora, con el goleador herido y fuera de las canchas por lo menos durante seis meses, hay que hacerse la idea de lo que vendrá después. Una reconstrucción de ligamentos, si bien ya no marca el fin de una carrera, es especialmente complicada hacia los últimos años en la alta competencia. Más allá de la la velocidad de su evolución, Guerrero volverá a los 37 años, necesitado de más apoyos en el plantel y una mano con los goles.

Así fue el mensaje de Paolo Guerrero tras su lesión

La mirada dramática se apoya en los números. No se subestima el colectivo al afirmar que, de todos los aportes individuales, el de Paolo fue el más determinante.

La relevancia de Guerrero como 9 peruano en eliminatorias vino a corregir una mala racha que desde la clasificación al 82 no pudo evitar ni Franco Navarro, y que luego alimentaron Balan Gonzales, Flavio Maestri y Claudio Pizarro. Ninguno de ellos logró marcar más de tres goles en una sola eliminatoria. De hecho, es el adiós definitivo de Pizarro bajo el mando de Ricardo Gareca el que permite el empoderamiento de Guerrero. Sin tener que compartir espacio como delantero central, su capacidad de aguantar la pelota y a los backs, moverse a los extremos y asistir a sus compañeros marcó la diferencia.

Los 6 goles que anotó en las eliminatorias para Rusia 2018 tienen incluso un valor por encima del cuantitativo: todos ocurrieron con Perú debajo en el marcador: el 3-4 con Chile, los descuentos contra Venezuela (ambos 2-2), el empate parcial en Argentina (2-2), el empate parcial ante Uruguay (2-1 final) y el empate 1-1 contra Colombia, de tiro libre indirecto, oficialmente en los registros como autogol de Ospina.

Sin el goleador y sin sucesores claros a la vista, el reto es alcanzar el mismo resultado con factores diferentes.

Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán y Christian Cueva son otras esperanzas de gol ante la ausencia de Paolo Guerrero. (Foto: AFP).

LA SELECCIÓN DESPUÉS DE PAOLO

Argentina sin Messi o Brasil sin Neymar no dejan de ser Argentina y Brasil. Con galerías de jugadores internacionales y piezas de recambio a la espera, ambas selecciones perderían ese toque de diferencia y unos puntos de gol, pero podrían reorganizarse. No es el caso de Perú, donde el entrenador cuenta con un puñado de jugadores correctos, un esquema zonal con piernas de corte muy tocador, pero solo goleador cuando uno de sus ofensivos se inspira (Flores, por caso) o el punta está en modo killer (Paolo). A diferencia de otros procesos en los que en el debut estrenábamos técnico y alineación, en esta ocasión hay una columna vertebral muy conocida, lo que es bueno y malo. Bueno porque no partimos de cero. Malo porque los jugadores son cuatro años más recorridos y el recambio no abunda. Sobre todo arriba.

Para entrar al último repechaje, después de un rush final que lo tuvo invicto 8 partidos en el 2017, Perú totalizó 27 goles y sumó 26 puntos. (Una marca de 28 puntos y no menos de 20 goles, en los momentos justos, es lo que suele alcanzar para asegurar cupo). Además de Paolo, Perú se apoyó en los aportes de Flores (5 goles) y Cueva (4), ambos volantes con llegada, además de un asistidor clave como Yotún, otro jugador termómetro de cómo está Perú. Entre ellos, Farfán, y quien se pueda sumar, deberán suplir los aportes del capitán, al menos en un inicio. El post-Rusia le ha dado al entrenador apariciones en la zaga (Zambrano y Abram) y opciones al medio (Gonzales o Peña), pero todavía no cartas ofensivas fiables o circuitos nuevos que las favorezcan. El problema del gol, está claro, no es menor si miramos que desde el proceso del 98 en adelante (o sea, desde que se fundaron las Eliminatorias en formato todos contra todos), solo cuando superamos la barrera de los 20 tantos hemos peleado el 4to/5to lugar y, por consecuencia, el cupo.

Selección peruana: los números de los atacantes que reemplazarán a Paolo Guerrero

En ausencia de Guerrero, Gareca y anteriores seleccionadores han acudido a Jefferson, polifuncional de ataque, extremo por vocación, para ir de 9. La opción no solo suele hacer el equipo más corto, sino que ambos jugadores son igual de veteranos (categoría 84). Para encontrar otro reemplazo de Paolo –y, por qué no, de Farfán- Gareca deberá mirar en la liga local (los hermanos Succar) o esperar que su apuesta por Aldair Rodríguez madure lo suficiente. Entre los conocidos, Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna no tienen exactamente el perfil del delantero tipo poste, aunque deberá echarse mano de ellos. No son pocos quienes piensan que de la mejoría de Ruidíaz dependerá mucho de lo que hagamos en el torneo. El ex 'U' siempre ha jugado de punta en un esquema diseñado para Paolo, pero quizá la falta de efectividad en ataque haga en el futuro que el técnico toque piezas a favor de un sistema más afín a un delantero que, por edad y por presente, podría ser clave. Por lo pronto, tocará esperar. Y claro, rezar por un goleador.

El dato : Paolo Guerrero con la selección peruana en torneos oficiales desde el 2011

Competencia Goles Copa América 2011 5 de los 8 goles peruanos Eliminatorias 2014 3 de los 17 goles peruanos Copa América 2015 4 de los 8 goles peruanos Copa América Centenario 2016 1 de los 4 goles peruanos Eliminatorias 2018 6 de los 27 goles peruanos Copa América 2019 3 de los 7 goles peruanos

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Roberto 'toro' Acuña sobre Perú: "Es una selección de temer"