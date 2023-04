En el último sello en su piel se lee “Ana Paula” en su cuello. Ana Paula Consorte es la pareja de Paolo Guerrero y la madre de su hijo que nació hace unas semanas en Sao Paulo.

La semana pasada se vio por primera vez este tatuaje en una publicación de Racing Club, sello que se suma a los más de 25 que tiene Paolo Guerrero en su cuerpo. Desde un Arriba Perú, la Fe y el rostro de uno de sus hijos, el cuerpo del atacante es un mural de su historia.

"Ana Paula" se lee en el cuello de Paolo. (Foto: Racing)

El niño Diego

El primer gran tatuaje que se hizo conocido de Paolo Guerrero es el de un niño en la parta abdominal del atacante. Se trata de su hijo Diego cuando apenas era un bebé.

Diego es el hijo mayor de Paolo Guerrero. Hoy ya tiene 15 años. Alessi (7) y Naela (7), son los otros dos pequeños en la vida del goleador, a la que sumó el recién nacido hijo de Ana Paula, que se llamaría André.

(Foto: Racing)

True Love Naela

En el brazo derecho, junto al rostro de un león se lee la declaración de amor para su pequeña hija, la única mujer entre sus retoños.

Naela nació en Perú y cada vez que llega al país siempre pasan tiempo juntos y el goleador comparte los momentos especiales en sus redes sociales.

(Foto: Instagram)

Te Amo Perú

Capitán de la selección peruana, lleva los colores patrios no solo cuando viste la Bicolor. Es el goleador histórico de la blanquirroja y espera volver a vestir la camiseta.

Paolo se hizo líder de la selección en el camino hacia Rusia 2018, pero la sanción por dopaje casi lo deja fuera del Mundial. Sin embargo, el atacante hizo todo lo posible para ir a la cita, donde llegó a marcar un tanto ante Australia.

(Foto: Instagram)

Nulla si sa, tutto si immagina

(Nada se sabe, todo se imagina)

La vida está hecha de sueños y en el caso de los futbolistas estos tienen grandes ilusiones desde muy pequeños y la frase que lleva Paolo en la parte baja de su espalda grafica eso.

“Nada se sabe, todo se imagina”, es una frase del cineasta italiano Federico Fellini de inicios del siglo pasado y calza perfecto en lo que cada futbolista quiere para su futuro. Ellos imaginan grandes cosas para su vida y luchan por esos sueños.

Fe

Cerca al corazón se lee esta palabra que grafica lo que es Paolo Guerrero: un creyente. Confió en llegar a ser futbolista y trabajó para eso, quiso triunfar en Europa y se fue al Bayern a brillar en las divisiones inferiores. Fue campeón del Mundial de Clubes con Corinthians y jugó el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana.

“Sabemos toda la injusticia que estoy pasando”, dijo en el 2018 cuando fue consultado por su tatuaje. Fueron seis meses en los que estuvo apartado del fútbol antes del Mundial. Tras la cita, tuvo que cumple los 14 meses de pena.

Un hombre de fe que creyó en salir fuerte de la sanción de dopaje, que volvió a jugar en un grande (Racing) tras un par de años sufriendo por las secuelas de una lesión a la rodilla.

Un futbolista con fe de volver a vestir la camiseta de la selección peruana y para ellos sigue trabajando fuerte. Suma minutos y goles en Racing Club y todo está en Juan Reynoso de volver a ser convocado.

F A M I L Y

Acompañados de coronas, en cada dedo de sus manos se puede leer una letra que juntas forman la palabra “Family”, Familia.

Si hay algo que ha hecho lo que es Paolo ahora es el apoyo de su familia. Creció en un ambiente futbolero con su tio Caico Gonzales Ganoza, con su hermano el ‘Coyote’ Rivera, pero sobre todo, con el cariño de su madre, Doña Peta, a quien entre enorme devoción siempre.

OTROS TATUAJES

Peace and love for my enemys

(Paz y amor para mis enemigos)

- En el cuello

Cristo y la corona de espinas

- En la mano izquierda.

La Virgen María

- En el brazo izquierdo

Cruces

- En varias partes de su cuerpo

Pistolas

- En su mano izquierda y debajo de una de sus orejas

--