El atacante sigue esperando opciones del exterior, pero ayer se descartó que pueda ir a Colo Colo luego de que el presidente del cuadro chileno asegurase que la carpeta del peruano no está en su escritorio. Ante ello, que juegue en la Vallejo se convierte en su primera opción.

Desde la Videna aseguran a El Comercio que Jorge Fossati desea contar con Paolo Guerrero en su llamado para los amistosos de marzo ante Nicaragua y República Dominicana porque sabe de la importancia de tener al líder del grupo en su primera convocatoria en la Bicolor.

Hay tres escenas que confirman que el entrenador uruguayo sabe que Guerrero debe ser un pilar en su nuevo camino con la selección. Fue el primer número de celular que pidió apenas asumió como entrenador –el segundo fue el de Christian Cueva–. Incluso, el ‘charrúa’ llamó al atacante el 1 de enero para saludarlo por su cumpleaños.

Y lo hizo notar de forma pública. Paolo había finalizado su vínculo con LDU y no tenía equipo. Para ser campeón y en buen estado físico, extrañaba que no hubiera encontrado nuevo equipo de inmediato. Y lo hizo notar el mismo Fossati: “He chateado con Paolo porque es uno de los que me preocupan porque no tiene equipo. Me preocupa qué pasa en cuanto al trabajo porque si no hay equipo rápidamente la posibilidad de la selección disminuye”, declaró a Liga 1 Max.

Además, cuando El Comercio le preguntó por las ideas que tenía para entregar la cinta de capitán de la Bicolor, el estratega agregó el nombre de Paolo entre las opciones: “Que yo sepa, hubo otros capitanes y no solo fue Pedro [Gallese]. ¿Cuando está Paolo, no es Paolo?”.

Nadie discute la importancia de Guerrero en la selección y en su paso por LDU ha demostrado que está en condiciones físicas tras las lesiones que lo aquejaron antes. Sin embargo, desde la Videna son claros. “Lo quiere, pero con equipo”. Por eso Guerrero debe definir todo cuanto antes para tener al menos un mes de trabajo hasta el llamado de Fossati.

En Trujillo tienen todo listo para hacer el megaanuncio de la llegada de Guerrero. Si bien se habían planteado la fecha de ayer para definir todo, era el tiempo que el club manejaba. Desde el entorno de Guerrero aseguran que el goleador no se ha puesto fecha para definir su futuro.

Guerrero recibió propuestas de diversos equipos de Sudamérica, entre ellos Chile, Paraguay y Brasil. Pero ninguno llenó sus expectativas, tanto deportivas como económicas. Igual no se apura, sabe que sus goles hablan por él y más si en su cartel están aún frescos los títulos de la Copa Sudamericana y la Liga de Ecuador logrados a fines del año pasado.

Paolo Guerrero es noticia día a día, por lo que decide o por lo que no. Su retorno al fútbol peruano parece estar cerca, y solo depende de él.

