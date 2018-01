Paolo Guerrero: "Cené con Gareca y hablé con Cueva"

Paolo Guerrero reapareció en una conferencia de prensa y habló de todo. El atacante dijo que tuvo una reunión con Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, y que habló con Christian Cueva sobre el tenso momento que vive con Sao Paulo.

"Ahora, más que nada, toca prepararme en el día a día. No es nada fácil por el momento que estoy pasando pero estoy seguro de que todo va a salir de la mejor manera. Cené con Ricardo y él no tiene ninguna preocupación por el tema futbolístico. Lo que sí me dijo es que tengo que estar bien preparado físicamente para el Mundial porque se juega a un alto nivel. Lo que quiere es que me concentre y esté enfocado, el profe siempre va a querer que los jugadores estén en su mejor momento", declaró Guerrero.

El goleador de la selección peruana se tomó el tiempo de opinar sobre Christian Cueva y aseguró que cada vez que algún compañero tenga problemas intentará brindarle el apoyo necesario. Paolo Guerrero también busca que los seleccionados por Gareca lleguen de la mejor forma a Rusia 2018.

"Christian Cueva va a decidir si se va del Sao Paulo o no, tiene que hablar con el club. Conversé con él para que tome la mejor decisión, no quiero que mis compañeros decidan de manera errada. Cueva tiene una proyección muy grande, es un gran jugador y ojalá llegue de la mejor manera a la Copa del Mundo", concluyó Paolo Guerrero.