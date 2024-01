Un dolor que lo llevará siempre consigo. Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana, confesó en una reciente entrevista que le dolió el no haber sido considerado para el repechaje premundialista que disputó la Bicolor ante Australia, en junio del 2022, en Qatar.

El equipo patrio era dirigido entonces por Ricardo Gareca, y luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga, la Blanquirroja no pudo lograr su clasificación al Mundial de Qatar 2022, tras perder por penales ante los oceánicos.

“No estaba pasando por un buen momento, no venía jugando, había pasado por mucho tiempo de recuperación. Me preparaba para estar en el repechaje, me preparé muchísimo, lo que trabajé, pasando hambre, cerrando la boca, trabajando y entrenando duro. Preparándome para ese partido y no ir, obviamente duele”, indicó Guerrero en entrevista con Jesús Alzamora, para el programa La lengua.





“Pero, como te digo, aquí está siempre la selección por encima, igual que en un club. Independientemente del nombre o de cualquier persona, hubiera querido ver a Perú clasificado al Mundial, independientemente si yo estaba o no. Ese ya es un tema del pasado, espero ver a mi selección clasificada al próximo Mundial”, añadió.

Paolo Guerrero, quien se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2023 y el torneo ecuatoriano con Liga de Quito, actualmente está sin club, tras desvincularse del cuadro albo.

El jugador cumplió 40 años el pasado 1 de enero y espera enrolarse pronto a un club para continuar con su carrera deportiva.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo