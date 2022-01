Conforme a los criterios de Saber más

El atacante peruano Paolo Guerrero celebra sus 38 años y lo hace en medio de una lucha personal para recuperarse totalmente de una lesión a la rodilla que lo aqueja desde hace un tiempo. El nacional viene entrenando en la Videna con el fin de reencontrarse cuánto antes con el fútbol.

Paolo Guerrero se lesionó en agosto del 2020. La rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha lo tuvo más de siete meses parado. Reapareció en marzo del 2021, pero aún no estaba recuperado al 100%. Pese a ello tuvo minutos con el Inter entre marzo y junio.

La rodilla no se recuperaba del todo, por eso en junio tuvo que parar nuevamente tras jugar por Perú ante Colombia -su falta de ritmo futbolístico fue notoria- y reapareció en agosto con su club. Lamentablemente, nunca estuvo cómodo y el dolor seguía en su rodilla. El 8 de octubre fue su último partido, con la Selección peruana ante Chile.

Tras ello, decidió dedicarse de lleno a su recuperación, tanto que se desvinculó del Inter para poder trabajar solo en su rodilla. Viajó a Alemania para seguir un tratamiento especial que no requiera operación, ya que esta no era garantía de que quede del todo bien-.

“Paolo está bien, no necesitó que lo operen. Hizo tratamiento, fisioterapia. Acá en Alemania hay buenos doctores y estoy muy agradecida. Todo va muy bien y nos vamos contentos porque estará bien”, contó Doña Petronila Gonzales, madre del jugador.

Así, Paolo ahora viene entrenando en la Videna junto al comando técnico de la selección peruana. Si bien su avance es bueno, no está recuperado aún, por eso no será citado para las fechas de Eliminatorias de enero. El mismo Guerrero contó que está calmado en su recuperación. “Me voy recuperando muy bien. Es un proceso y con los planes, de acá a tres-cuatro meses debo estar volviendo”; contó en noviembre pasado.

Pero la palabra más clara la dio Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, quien descartó al atacante para enero ya que desean contar con él en su mejor versión. “Nosotros, ni él nos hemos planteado que tiene que estar en enero. Lo que nos planteamos es que se tiene que recuperar al 100%. Cuando pase eso, se verá en qué fecha jugará”, declaró a Willax Televisión.

No estará en enero, pero se espera que ya en marzo pueda estar entrenando con normalidad. Así lo dijo el mismo Bonillo en entrevista con DirecTV: “ Aspiramos que en marzo ya esté trabajando con un equipo y sabemos que lo va a lograr sin ninguna duda. Tenemos buen tiempo de trabajo y su evolución es muy buena”, declaro. Como se sabe, hoy Guerrero no tiene club tras desvincularse del Inter. Suenan ofertas de Argentina, pero aún no se concreta nada. Él quiere recuperarse primero.

Lo mismo dijo Juan Carlos Oblitas en RPP. “Creo que para arzo del otro año vamos a tener a Paolo Guerrero completito” , lo que abriga la esperanza de que pueda estar en el cierre ante Uruguay y Paraguay, que se juegan el 24 y 29 de marzo, respectivamente.

En la celebración de sus 38 años, Paolo Guerrero bien pudo pedir como deseo de cumpleaños que su recuperación vaya de la mejor manera, y esto lo lleve a vestir la blanquirroja en las fechas indicadas.

