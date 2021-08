Conforme a los criterios de Saber más

Los números de Paolo Guerrero en el Internacional 0-0 Cuiabá arrojan lo siguiente: 45 minutos jugados, un disparo bloqueado a portería, 16 toques de balón, ocho duelos (aéreos y terrestres) perdidos y tres faltas. Eso no importa. Ningún resúmen estadístico puede medir la felicidad que sintió el peruano al volver a las canchas después de 53 días. Tampoco el alivio de Ricardo Gareca al conocer la noticia. El ‘9’, el capitán y guía de la selección peruana, está de regreso. El futuro cercano ahora se mira con más optimismo.

“Estoy tratando de retomar ritmo”, señaló tras el partido. Su último encuentro fue en la victoria 2-1 ante Ecuador en Quito por las Eliminatorias 2022, el 8 de junio, aunque ingresó a los 91′ por Gianluca Lapadula. Cinco días antes disputó los 90 minutos en la caída 3-0 ante Colombia. A esos dos partidos había llegado con lo justo tras recuperarse de una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. No fue a la Copa América 2021 por problemas físicos y el último sábado volvió a vestirse de corto luego de dos meses, aunque por necesidad, según indicó Diego Aguirre, técnico del ‘Colorado’.

“Paolo y Jefferson están en situaciones similares, en proceso de recuperación. Lo más importante son las ganas que tienen y de continuar, de volver a su nivel. Quieren recuperarse de sus lesiones y están en el proceso. Estamos siguiéndolos para ver si tienen chances de estar ahora o más adelante ”, declaró Ricardo Gareca el 16 de julio pasado, después de la Copa América y con miras a la fecha doble -puede ser triple- de septiembre por Eliminatorias.

Perú enfrentará el 2 a Uruguay en Lima y el 7 a Brasil en Sao Paulo . Hasta el momento esa es la información oficial, aunque también podría chocar ante Venezuela recuperando así la sexta fecha que se suspendió en marzo de este año. Para el duelo ante los ‘charrúas’, Gianluca Lapadula no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del ítalo-peruano, nuestro goleador en el torneo continental, es una preocupación. El regreso de Paolo es una luz al final del túnel.

Guerrero, con 37 años y monedas, tiene por delante cuatro partidos para ponerse a punto para las Eliminatorias. Si bien es cierto su mejoría será de a pocos, el ‘9’ tiene este mes para estar al cien por ciento y entrar en la convocatoria. El próximo encuentro del Inter será el próximo domingo 8 de agosto ante Flamengo . Por la exigencia y la intensidad que demandará ese partido, es probable que el ‘Depredador’ no sea titular, pero se espera que tenga minutos.

Partidos de agosto 8* vs. Flamengo 15* vs. Fluminense 22* vs. Santos 29* vs. Atlético Goianense *En ese fin de semana

Con Paolo en actividad el universo de delanteros se amplía para Gareca. El capitán peleará el puesto con Raúl Ruidíaz, Santiago Ormeño. El último fue a la Copa América para ser observado por el técnico. Gianluca Lapadula, por lo demostrado en el campeonato (3 goles y una asistencia) es hoy el titular . ¿Cómo llegarán los demás delanteros? A continuación haremos un repaso de la actualidad de las armas de gol que tiene Gareca.

El defensa de la Selección Peruana, Luis Abram, selló su traspaso al Granada de la Primera División del fútbol de España. Recuerda el paso de algunos peruanos que jugaron LaLiga.

Un goleador en deuda

El análisis que se quiera hacer sobre Raúl Ruidíaz pasará siempre por la perspectiva de cada uno. Es el goleador de la Major League Soccer con once tantos en 17 partidos, pero su rendimiento en la selección peruana siempre estuvo por debajo de lo esperado.

Goleadores de la actual temporada de la MLS. (Foto: Transfermarkt)

La ‘Pulga’ es el delantero que más minutos ha sumado después de la Copa América, torneo al que no fue convocado. El ex-Universitario disputó cuatro partidos (306′) hasta la derrota ante San José Earthquakes el último sábado y marcó un gol.

Además, el peruano tiene por delante seis partidos más en agosto antes de los encuentros por las clasificatorias mundialistas. Por cómo viene su presente, es muy probable que vuelva a ser llamado.

Así va su temporada

en la MLS 2021 PJ: 16

Minutos: 1476

Partidos de titular: 16 Goles: 11

Asistencias: 1

Partidos de agosto 4* vs. Dallas 10* vs. Tigres | League Cup 15* vs. Portland 18* vs. Dallas 21* vs. Columbus 29* vs. Portland * En ese fin de semana

Ormeño se pone en forma

“ Yo creo que Santiago no previó que podía ser convocado a la Copa América . Lo agarró en una situación en la cual terminó el campeonato mexicano y no continuó con una preparación. Por eso, no pudo estar en su mejor nivel”, señaló Gareca sobre Ormeño. Pese a ello, el mexico-peruano dejó una buena impresión en Brasil y para algunos debe ser titular ante Uruguay.

Santiago cambió de equipo para esta temporada, dando un paso hacia adelante fichando por León. Y en su debut marcó un gol. Aunque no es titular en el equipo, ya que por delante tiene al argentino Emmanuel Gigliotti.

Ormeño también tiene seis partidos este mes para convencer al ‘Tigre’ y volver a vestir la blanquirroja. Por lo pronto, tiene un tanto en tres partidos (47 minutos) jugados tras la Copa América.

Partidos de agosto 5* vs. Querétaro 10* vs. Sporting KC - Leagues Cup 14* vs. Mazatlán 18* vs. Guadalajara 21* vs. Santos 28* vs. América * En ese fin de semana

Nuestro goleador sin equipo

Lo que en un momento fue una gran noticia, en estos días está pasando a ser una preocupación. Gianluca Lapadula aún tiene contrato con Benevento por dos años más, pero tras la Copa América el delantero quiere cambiar de aires. Sobre todo porque su actual club disputará la Serie B (segunda división de Italia).

Propuestas no han faltado, aunque ninguna pasó de ser un rumor. Leicester de Inglaterra, Mónaco de Francia, Trabzonspor de Turquía y hasta Boca Juniors de Argentina. Nunca hubo nada oficial. Ahora, según el diario italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, el Hellas Verona y Udinese -ambos de la Serie A- lo tendrían en la mira.

Gianluca Lapadula incluido en la lista de posibles fichajes sorpresa. (Foto: La Gazzetta dello Sport)

Mientras Lapadula define su futuro, Ricardo Gareca espera que empiece a tener minutos. Por ahora sería en amistosos de pretemporada hasta que arranquen las ligas más importantes de Europa (mediados de agosto aproximadamente).

