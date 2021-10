La selección peruana suma una nueva baja en su plantel de cara a los dos partidos restantes de la fecha triple de octubre en las Eliminatorias Qatar 2022. El goleador Paolo Guerrero, quien había revelado en conferencia de prensa que todavía estaba mal de la rodilla, fue desconvocado de los partidos ante Bolivia y Argentina.

Si bien el ‘Depredador’ fue titular en el ‘Clásico del Pacífico’ ante Chile, que acabó con una victoria favorable por 2-0, se le notó con algunos problemas físicos durante los minutos que estuvo en cancha. El comando técnico decidió dejarlo en el terreno de juego hasta los 60′, momento en el cual fue reemplazado por Jefferson Farfán.

Las opaca actuación generó preocupación y el panorama se complicó todavía más durante la conferencia de prensa. “Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar, pero estoy manejándolo con calma y paciencia. Para mí lo más importante es jugar, y en mi equipo (Internacional) no vengo jugando. Eso me deja triste”, había revelado el delantero, con una sonrisa nerviosa.

Todo indica que los exámenes médicos que pasó tampoco fueron favorables, con el anuncio revelado recientemente. “La Selección Peruana de Fútbol informa que el futbolista Paolo Guerrero queda desafectado de la convocatoria para los partidos ante Bolivia y Argentina por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022″, se pudo leer en el comunicado que envió la FPF a través de sus canales oficiales.

Paolo Guerrero fue desconvocado de la selección peruana. (Foto: FPF)

La noticia es de gran pesar para los hinchas de la selección peruana, dado que se viene dos partidos importantes en esta jornada triple de octubre. En primera instancia, la ‘Blanquirroja’ visitará a Bolivia en La Paz, el domingo 10 de octubre (3:00 p. m.), y luego a la selección de Argentina, el jueves 14 de octubre (6:30 p. m.).