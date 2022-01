Conforme a los criterios de Saber más

Dios los toca por épocas. Los elige. En los 30 fue Manguera, en los 70 fue Cubillas y pasados los 2000 Paolo. La justicia reúne determinadas condiciones en un solo futbolista como hace, digamos, con un arco iris o una tormenta. Patada, liderazgo, espíritu, fe. Y los siembra por azar o por nostalgia. Nuestra suerte fue que José Paolo Guerrero naciera en el Perú, el 1 de enero de 1984, tenga a los papás que tuvo, estudie allí donde estudió, quiera ser futbolista y se deje llevar de Matute a Alemania como un breve tránsito antes de llegar a la selección.

En el fútbol de los 2000, sin mundiales ni alegrías y con hinchada dividida en sus afectos por Perú, fue él el capitán indiscutido que quería ganar. Y que quería ser, sobre todo, jugador de la selección.

Ese hombre, ya con 38 años, en pleno proceso de recuperación y con el suelo intacto —como cuando era un niño en Los Reyes Rojos—, de integrar la selección en un (nuevo) mundial, habla después de largo tiempo con Somos. No es una nota cualquiera: es un repaso reflexivo de su carrera, su vida, de esos que normalmente no da. De esos que ocurren cada época, como la elección divina de los cracks que nos tocan.

—¿Fuiste el futbolista que soñabas o te faltó hacer algo en tu carrera?

—Me hubiese gustado quedarme en Alemania, sobre todo en el Bayern Múnich por ser uno de los principales equipos del mundo y luego estar en otros clubes. Pero me quedo tranquilo con mi trayectoria porque todo lo que he logrado ha sido a base de esfuerzo y sacrificio. A mí nadie me ha regalado nada para llegar a ser lo que soy.

—¿Es verdad que llevas el cuadro con tu tío Caíco a todos lados?

—No necesito llevar el cuadro porque las fotos con mi tío Caíco las tengo presente en mi celular. Tengo muchos recuerdos con él, a pesar de que era muy niño. Mi tío no tenía hijos hombres, solo tenía dos hijas, y lo que mi mamá me contaba era que su anhelo era tener un hijo varón, así que yo era como un hijo para él. Era su sobrino más querido y me llevaba a todos lados, incluso desde muy pequeño me llevaba a partidos de Alianza Lima.

—De niño, ¿había alguien en tu barrio que te ayudó como nadie o te salvó o era tu confidente?

—De niño he sido bien amiguero, tenía muchos amigos con quienes compartía en el colegio o en el barrio. Sin embargo, un amigo muy cercano es mi primo Martin. Él era mi confidente, con él paraba para arriba y para abajo.

—Pienso siempre en el legado de un futbolista: ¿cómo te sientes al saber que los niños de los 80 —que soñaban ser Franco Navarro o Guillermo La Rosa— hoy sueñan ser un Paolo Guerrero?

—Eso me enorgullece muchísimo y a la vez me da una gran responsabilidad. El cariño que recibo de los niños para mí significa mucho porque ellos me brindan energía positiva y amor sincero. Por eso, cuando se me acercan trato de darles la debida atención porque creo que cuando ellos me ven, yo los inspiro. Eso para mí es muy importante, lo valoro mucho, pero resalto también que es una responsabilidad muy grande.

—El gol a Chile de rebote en tu debut, el gol a Ospina o el gol a Australia, ¿Cuál es el gol de tu vida?

—Todos los goles que he marcado a lo largo de mi carrera han sido importantes. He marcado goles tanto por los equipos donde he jugado como por la selección, y me quedo con todos. No tengo ningún gol en especial, porque para mí, como siempre me decía mi papá, goles son amores, y por eso los goles significan mucho para mí.

—¿Paolo del Bayern Amateur, Paolo del Corinthians o Paolo de la selección?

—Esta pregunta es difícil de responder porque con todos los equipos he marcado una historia. Con todos he marcado una cantidad significativa de goles, con todos tengo recuerdos de partidos y campeonatos muy importantes. No puedo inclinarme por uno. Todos los equipos en los que he jugado han sido muy importantes para mí.

—¿Qué te dio el fútbol y qué te quitó?

—El fútbol me ha dado muchísimo, me ha hecho pensar de manera colectiva, me ha llevado a socializar más con mis compañeros, a entrar en confraternidad, poder resolver problemas, me ha dado muchas amistades, entre otras cosas, que hoy en día soy capaz de reconocer por la edad y experiencia que tengo, porque cuando eres joven no te das cuenta. Por eso, más allá de campeonatos o títulos, las personas que he conocido, las experiencias y las anécdotas son cosas que me llevo para el resto de mi vida y han marcado mucho en mí.

—¿Qué te quitó?

—No me he puesto a pensar qué me ha quitado el fútbol porque sigo siendo un hombre de fútbol. Si bien he pasado por etapas que no han sido positivas, como el castigo que tuve injustamente o las lesiones como la que vivo ahora, no creo que el fútbol me haya quitado algo, sino todo lo contrario, me ha traído aprendizaje y experiencia.

Caíco y Paolo, la mítica foto. FOTO: Dante Piaggio / GEC

***

El aliancismo le viene a Paolo en los genes. O en el biberón. Fue su tío Caíco, el gigante de camisetas moradas líder de Los Potrillos quien lo llevó por primera vez al estadio, como mascota. Tendría año y meses. Aquella foto póster de su casa en Matellini —cuenta Guerrero en esta nota— la carga en el celular, y es una de esas imágenes familiares que lo inspiran. Que lo hacen pensar en qué sería ponerse, otra vez, la misma camiseta que usó el inolvidable tío Gonzales Ganoza, el hermano de mamá.

¿Vuelve entonces? En concreto, Paolo está ocupado 100% en su recuperación a la rodilla. Según su entorno, el plazo para volver es marzo, cuando se define la Eliminatoria. El factor Farfán puede influir en su futuro —más que amigos, son patas del alma: los Cubillas-Sotil de hoy— pero no es más que el espíritu altamente competitivo de Paolo. De hecho, el miércoles pasado habló visiblemente molesto a la salida de Videna: “En ningún momento he tenido ningún acercamiento con Alianza, hay alguna cortina de humo que ustedes (prensa) están provocando o algo así. Se ha manoseado mi nombre”.

—¿Alianza Lima está cerca o lejos? ¿Si Doña Peta te lo pide vas a jugar allí este 2022?

—No le cierro las puertas a ningún equipo. Me encantaría volver a Alianza, no sé si ahora o después. Por el momento estoy enfocado en mi recuperación y en cuanto me encuentre listo para iniciar una pretemporada pensaré en mi futuro.

—¿Qué se siente que te quiera River y Boca, y que la crítica en Sudamérica te ubique a la altura de Suárez o Cavani?

—(Edison) Cavani y (Luis) Suárez son grandes jugadores, pero yo también lo soy, y esto lo digo con mucha humildad. Juego fútbol desde niño y siempre he sido muy competitivo, para mí todo lo relacionado a las comparaciones o que los clubes quieren a tales jugadores, me deja tranquilo, pero a la vez no significa mucho porque yo solo quiero jugar fútbol.

Ricardo Gareca y Paolo Guerrero. FOTO: AFP.

—¿Qué hizo Gareca de diferente a otros técnicos que pasaron por la selección?

—Lo que Gareca ha hecho diferente es cambiar el chip a los jugadores. Él es un tipo ganador y competente. Eso era lo que nos faltaba, un entrenador que nos haga ver que con el equipo que tenemos se pueden hacer cosas importantes

—¿Vamos a clasificar? ¿Cómo miras el último tramo de la Eliminatoria?

—Es mi anhelo y el de todos mis compañeros. Trato de ser positivo y tengo la convicción de que el grupo está enfocado en clasificar.

PAOLO Y LOS GRANDES CAPITANES DE LA HISTORIA

PAOLO, EL PERÚ, SU FUTURO

—¿Vivirás en Perú el día posterior al retiro?

—Siendo sincero, no sé cuando me voy a retirar del fútbol. Seguiré jugando, si Dios me deja, muchos años más. Por ahora, me siento bien de mi lesión y en poco tiempo espero volver, así que no tengo por qué pensar en un retiro cercano, no sé qué pasará, no sé dónde estaré.

—¿Es una sensación o no eres muy político? ¿Cómo se ve la situación (la salud, el crecimiento, los cambios) del Perú desde el extranjero?

—No suelo meterme en política porque, como todos saben, soy jugador de fútbol y solo hablo de fútbol. Sobre los temas políticos prefiero no opinar.

—¿Entrarías a política alguna vez?

—No.

—Eres el deportista peruano más influyente en redes sociales. ¿Qué tipo de contenidos te gusta compartir en Facebook o Instagram, por ejemplo?

—En redes sociales comparto cosas íntimas y familiares. Momentos que son especiales para mí. Estoy muy contento de tener tener un medio de comunicación digital que me permita tener cercanía con las personas que me siguen. Los valoro mucho y me gustaría hacer más cosas por estos medios digitales para ellos. Este año pensaré en algo original.

—Entiendo que utilizarás pronto tus redes sociales para vincularte con la gente y ayudarla de alguna forma. ¿Cuál es ese proyecto?

—Tenemos una serie de proyectos que, seguramente, ya estaremos compartiendo con ustedes. Queremos estar cerca de las personas, tener una comunidad más grande y más cercana.

—Fuera de ser imagen de Metro, del BCP, incluso tener tu propia línea de ropa, ¿cuál es el negocio soñado para el futuro?

—Tenemos unos proyectos que compartiremos pronto.

—¿Cómo te animaste a ser embajador de Metro junto a tu madre Doña Peta?

—Principalmente porque Metro es un supermercado y una marca muy potente aquí en el Perú, y compartimos el mismo compromiso de enseñar la importancia de tener un estilo de vida saludable. Ellos llegaron a mí a través de mi manager de imagen, Robert Dickson, y yo más que agradecido porque tengo la oportunidad de hacer campañas junto a mi madre. Todos saben el cariño y amor que le tengo y hacer cosas como salir en fotos o paneles con ella, para mí, es increíble. Además, hay un componente de impacto social en las iniciativas de Metro que me gusta mucho. Por ejemplo, la última vez estuvimos en el encendido del árbol con la campaña “Dona un Juguete”. Para mí, todas esas iniciativas son importantes y estoy encantado de trabajar con la marca.

—¿Existe la posibilidad de que tengas un museo personal con tus camisetas o las que intercambiaste?

—Soy muy poco de intercambiar camisetas, pero tengo mis copas que he conseguido desde muy niño hasta las de ahora, aunque están muy dispersas entre Brasil y Perú. Pero sí, me gustaría hacer un museo de todas las conquistas, trofeos, camisetas, entre otras cosas que tengo.

—¿Quién es el jugador más humilde y el más divo que conociste?

—En mi opinión, todos los jugadores de fútbol son humildes. Si bien es cierto que somos conocidos, creo que el futbolista siempre viene desde abajo, sus recursos de niño no han sido tan abundantes, vienen de una familia sencilla. Creo que a través de sus conquistas uno se hace más humilde. Todos los jugadores de fútbol, al menos con los que yo me he topado, son humildes. No conozco a ningún divo.

—¿Ves más a un Paolo entrenador, Paolo empresario o Paolo gerente?

¿Entrenador? Hoy digo que no me gustaría y sería difícil que yo me convierta en entrenador.

—¿Por qué?

—Sinceramente, no me llama mucho la atención porque soy muy competitivo, me pico muy rápido y no me gusta perder. Tendría que pensarlo muy bien, mejorar algunas aptitudes y sobre todo tener más paciencia para ser un buen entrenador.

—¿Quién es Paolo Guerrero hoy?

—En esencia, soy una persona que quiere hacer las cosas siempre mejor, aunque evidentemente como ser humano me puedo equivocar. Sé la responsabilidad que tengo de dar un buen ejemplo y en ese sentido, no puedo pasar por alto lo que ocurrió a inicios de año. Eso me hizo reflexionar de que cada uno debe ser consciente y hacerse cargo de sus decisiones: dado que debemos retomar nuestras vidas en esta nueva realidad, podemos lograrlo pero sin descuidarnos, todos tenemos que ser responsables.

VIDEO RECOMENDADO