Pelé decidió que los números en la espalda sirvan para clasificar a los humanos de los extraterrestres y desde entonces, mundial México 70, ponerse un 9 o un 10 fue sinónimo de jerarquía. En Perú, por ejemplo, la 10 es de Cubillas o el 8 del Chorri. En el fútbol argentino la 5 era de Fillol, la 10 es de Riquelme, o la 9 era de Francescoli. En Racing, el tercer grande, el 22 es de Diego Milito, máximo ídolo moderno de la institución. El hombre sobre el que se construyen los centrodelanteros en el Cilindro. En 2014, cuando volvió al club en la peor temporada de la historia, se acabaron las camisetas con ese dorsal y cada vez que las cámaras de TyC enfocaban a la hinchada de la Academia llegando a la cancha, era común ver un ejército de clones vistiendo la misma chompa, como si fuera un manto protector. El 14 de diciembre Racing enfrentó en el Cilindro a Godoy Cruz y volvió a salir campeón. La gente llenó el estadio dos horas antes. Milito le había hecho goles a Independiente, Boca, River, Estudiantes y Rosario, y aunque ese día no marcó, quien salió en andas fue él. El 22.

Bueno, ese es el número que le acaban de dar a Paolo Guerrero. Como si fuera fácil. Como si fuera poco.

Lo esperábamos todos, como un vuelto del destino: la última gran oportunidad de Paolo Guerrero en la competitiva liga argentina, donde las patadas rompe canilleras y donde el sacrificio no se negocio. “Me gusta este equipo por lo que mete”, dijo Paolo apenas pasó los exámenes médico, en un bumerán de mensajes que iban de ida y vuelta con la gente de la Academia. Este miércoles, las redes sociales de Racing Club hicieron oficial el fichaje y mostraron al Depredador junto al secretario técnico Rubén Capria -los centros que le daría el Mago- y el presidente Víctor Blanco. “¡Bienvenido a Racing! Paolo Guerrero firmó su contrato, que se extenderá hasta diciembre de 2023. Usará el dorsal 22″, escribió el club argentino en sus distintas redes sociales. El capitán histórico de la selección posó con su nueva piel en las instalaciones del Cilindro, con un look sin dreads ni experimentos de barbero, que lo devuelve a los inicios. A cuando vivía en Matellini y solo quería patear.

¿Qué significa para Paolo que le haya dado la 22? Primero, confianza. En el fútbol existen mensajes en clave, códigos que deben interpretarse más allá de lo nominal:no han solo contratato al delantero que no hizo goles en Avaí de Brasil 2022, también al que fue goleador en las últimas tres Copas América. Luego, identidad. Ha heredado el número del hombre más idolatrado en Racing desde, si se me permite, Roberto Perfumo (+). Si eso no es un espaldarazo, ya nada lo es.