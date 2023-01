La prensa argentina estuvo siguiendo minuto a minuto las incidencias de los exámenes y tras el ok final, Paolo Guerrero tuvo la palabra. A continuación destacamos tres frases y lo que significa para el atacante nacional.

Su palabra Paolo Guerrero habla tras superar pruebas médicas en Racing (Video TyC Sport)

“Estoy bien físicamente. Mi último partido fue en octubre, me queda ponerme a punto y comenzar a jugar”.



La primera gran preocupación por Paolo está saldada. El peruano pasó los exámenes médicos en Racing y fichó por un año con la Academia. Será un contrato por productividad –partidos, minutos, goles–, por lo que Guerrero necesita meterse al campo cuanto antes.

“La pretemporada es muy importante ya que trabaja mucho el tema físico, la activación y mucho trabajo con balón. En las pretemporadas sale la realidad de un jugador”, nos empieza diciendo Franz Rengifo, preparador físico nacional. Para casos como Paolo Guerrero, Franz aconseja que se haga “bastante trabajo preventivo y fortalecimiento”

El ‘9′ aceptó que no llega en actividad y para eso debe entrenar duro. “Hay que llevarlo con cautela por su inactividad y por su edad. Creo que para rendir de forma óptima, al menos un mes de trabajo”, nos dice Sebastián Morales, preparador físico uruguayo con experiencia en el fútbol peruano.

El mes de trabajo será para que Paolo vuelva a tener actividad con el balón. “Le va a costar porque son varios meses de inactividad. Además, la mayorías de los jugadores que pasan los 35 años tienen problema durante la pretemporada”, advierte Franz.

Por eso será importante que Guerrero cumpla con los tiempos de trabajo y las cargas, para proteger su rodilla también. “Adelantar sería arriesgar. Ya no tiene 25 años. Seguro va a poder jugar antes, pero no siendo titular o disputando todo un partido, pero antes de mes su rendimiento no va a ser al 100%”, sentencia Sebastián.

La Liga argentina empieza este fin de semana. Se espera ver a Paolo jugando dentro de un mes a más tardar.

Reacciones Prensa argentina elogia llegada de Paolo Guerrero al Racing Club





“Es un gran equipo, intenso y tiene a Fernando que le gusta ser intenso y presionar arriba. Eso motiva a cualquier jugador”.



“Paolo llega a ser un definidor”, nos decía Hernando Maderna, periodista de “Olé”. Y es lo que busca Racing, un jugador que tome la posta dejada por Enzo Copetti.

Racing es un equipo con mucho juego por las bandas y llega mucho al área contraria. En la pasada Liga marcó 41 tantos y fue el segundo equipo más goleador, solo superado por River (43) en 27 partidos.

Según data estadística de Sofascore, Racing genera 2,3 grandes chances de gol por partido y logra marcar 1,5 por cada encuentro. Sin duda, el estilo del técnico Gago es siempre ir al frente.

Y ahí Paolo tendrá que hacer su trabajo. Recibir todo en el área, aguantar a los defensas para generar los espacios a jugadores como Reniero y Maxi Morales, quienes deben habilitarlo.

VIDEO RECOMENDADO Carlos Zambrano habló sobre fichaje de Paolo Guerrero a Racing (video: YouTube)

“Me motivó venir a jugar la Libertadores. Era lo que yo estaba buscando, un equipo que juegue la Copa”.



La llegada a un club como Racing es lo que esperaba Paolo, un equipo donde estar en el alto nivel, como pidió el día de su cumpleaños, el pasado 1 de enero.

Racing juega la Libertadores como gran reto. Además, en Argentina se juegan tres torneos: La Liga Profesional, la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Estos llevan a disputar la Supercopa y el Trofeo de Campeones (ambos ganados últimamente por Racing).

En Sudamérica, Paolo solo ganó la Recopa con Corinthians en el 2012. Ese año conquistó el Mundial de Clubes. Pero en la Libertadores su máximo recorrido fue hasta cuartos de final, con Inter en el 2019. En el 2017 pudo jugar la final de la Sudamericana con Flamengo, pero la sanción por dopaje lo alejó de esa posibilidad.

Racing debe sacudirse de lo del 2022, cuando se quedó en fase de grupos de la Sudamericana