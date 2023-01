Ha pasado una semana desde la llegada a Paolo Guerrero a Racing Club, equipo de la Primera División de la Liga Argentina, donde se robó flashes, miradas y toda la atención de la prensa de ese país. Es más, en Avellaneda, ciudad donde pertenece la ‘Academia’, el ‘9′ es él más buscado por los niños para tomarse una foto o pedirle un autógrafo en su camiseta. Y es que, la trayectoria del ‘Depredador’ en ese país es respetada y valorada, por los logros que ha conseguido como futbolista profesional.

La presencia de Paolo Guerrero, el último domingo, en el ‘Cilindro’, no pasó desapercibido por los hinchas ni los periodistas, quienes capturaron algunos momentos del ‘Depredador’ siguiendo el debut de su nuevo equipo ante Belgrano en la Liga Profesional de Fútbol argentino, donde los comentaristas también se ocuparon del delantero de la selección peruana para referirse sobre lo que puede aportar en Racing.

Un peruano en Avellaneda

Este domingo, Paolo Guerrero se tomó selfies, posó para las cámaras de los periodistas a su llegada al Cilindro de Avellaneda. El marcador final fue un empate sin goles entre Racing y Belgrano, sin embargo, días antes del debut, el entrenador Fernando Gago se pronunció sobre el delantero peruano. “Lo vamos a tener antes de la Copa Libertadores. El torneo internacional inicia la primera semana de abril, así que queda mucho tiempo. El trabajo que va a hacer será una pretemporada, normal, como la de cualquier jugador que inicia un año futbolístico. Sabiendo que viene con dos meses de inactividad, que tuvo más descanso”, afirmó.

¿Su debut? Tras ser anunciado como nuevo delantero del conjunto argentino, Paolo Guerrero viene entrenando para ponerse a punto para disputar tanto el torneo argentino como la Copa Libertadores.

Pero, ¿cómo han sido los primeros días de Paolo Guerrero? ¿Qué trabajos viene realizando? ¿Cómo es su relación con el actual plantel de la Academia? Deporte Total ubicó hasta tres fuentes cercanas al día a día en Racing Club, quienes nos han permitido reconstruir en detalle sobre la actualidad del capitán histórico de la selección.

El recibimiento. Paolo Guerrero fue recibido “muy bien” por parte del grupo, pues así es como reciben a cada refuerzo que llega. “Este grupo -explica una de las fuentes- lo que conserva desde hace muchos años es mucha unión y a cada jugador que llega lo reciben de la mejor manera. Y en eso es clave el capitán, Iván Pillud”.

Guerrero realizando trabajos en el campo de manera diferenciada para jugar al máximo nivel

Los entrenamientos. “Él entrenó toda la semana pasada en el gimnasio, hizo tareas encargadas por el preparador físico allí”, explica otra fuente. El domingo de Guerrero fue así, en realidad: entrenó y después se quedó a ver el partido. “Los jugadores lo ven en el palco, me refiero a los futbolistas que no están concentrados y hoy (lunes) ya realizó gimnasio y realizó algunos trabajos en campo. Hizo tareas aeróbicos y algunos trabajos con pelota en el campo”, agregó. Según informó Racing en sus cuentas oficiales, Paolo sigue su puesta a punto. Los trabajos fueron a solas, todavía no se incluyó con el grupo. “El cuerpo técnico cada día le da tareas a Paolo Guerrero para qué trabajé en el día”, sentenció nuestra fuente, que labora en el club de Avellaneda. En el diario Olé de ese país lo llamaron “espectador de lujo”, tras el encuentro jugado por Racing el domingo.

En el entrenamiento del lunes, los que jugaron más de 45’ ante Belgrano hicieron tareas de recuperación 🏃‍♂️

El resto, en cancha auxiliar, realizó fútbol en 60 metros ante la Reserva ⚽

Paolo Guerrero y Facundo Mura cumplieron trabajos en campo ✅

Martes: práctica por la mañana 🔜 pic.twitter.com/yOwiGMaSzu — Racing Club (@RacingClub) January 30, 2023

Desde Argentina, vía TV Perú, el Turco Claudio García, histórico delantero de Racing, autor de 30 goles en 128 partidos, se refirió a Paolo y así le dio su bendición. “Paolo es un jugador para partidos claves Tiene un físico tremendo. La edad es lo de menos, es un goleador tremendo. Aguanta bien a los centrales, sabe jugar” .

DATO ¿Cuándo fue el último partido que jugó Paolo Guerrero? Fue el 1 de octubre del 2022 cuando Paolo Guerrero ingresó a los 61 minutos de la derrota de Avaí ante Atlético Clube Goianiense. Desde ese entonces, no volvió a salir en la lista de convocados, pues sufrió una recaída en su lesión a la rodilla.

La falta de gol, un tema que preocupa en Racing

Este domingo, Racing igualó en su cancha 1-1 ante Belgrano, por la primera fecha de la Primera División del Fútbol Argentino. Fernando Gago mandó a la cancha del Cilindro su esquema típico, 4-3-3, y tuvo como único delantero a Maxi Romero, quien había anotado siete goles la temporada pasada. Sin embargo, frente a Belgrano, no pudo convertir anotación y le anularon un gol por posición adelantada.

Asimismo, a los 75′, Fernando Gago hizo un cambio ofensivo, sacó a Iván Pillud y metió a Nicolás Reniero. Este futbolista tampoco pudo celebrar. Racing registró un total de 14 remates, de los cuales dos fueron a portería. Pese a estos números, el cotejo finalizó con un 0-0 preocupante.

Finalmente, el próximo sábado 4 de febrero, Racing enfrentará a Argentinos Jrs., a las 19:30 (hora peruana) en el Estadio Diego Armando Maradona. Paolo, quizá, tendría unos minutos.