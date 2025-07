“Es muy competitivo y está impecable físicamente”: el elogio de Ibáñez a la vigencia de un Paolo goleador en Alianza y por qué aún sigue en la selección

“El Perú necesita de nuevos jóvenes, de gente nueva que integre la selección y esperar que lo haga bien”, señaló cuando le preguntaron por su retiro de la selección peruana. Aunque luego dejó un frase picando: “y si no, como todo peruano, empujar el carro”. Paolo Guerrero, 41 años, goleador histórico de la Bicolor, es un líder nato y como tal, siempre va a estar a disposición de un llamado, más aún si su vigencia se mantiene: el último fin de semana anotó un doblete en la goleada de Alianza Lima (5-1) ante Deportivo Binacional por la Liga 1 Te Apuesto.

Esa característica de Paolo, ese gen competitivo, es justamente lo que más destacó Óscar Ibáñez en la charla que tuvo con este Diario, en la que también comentó sobre el futuro cercano de la selección, el legado que quiere dejar y el presente de Christian Cueva en Emelec de Ecuador.

En esta segunda parte de la entrevista con el técnico de la Bicolor, es José Paolo el protagonista y el debate que hay sobre su inminente retiró del seleccionado que le dio todo y al que le regaló goles por montones. Eso sí, este Diario conoció que es muy probable que el partido ante Paraguay en Lima, por la última fecha de las Eliminatorias 2026, será la despedida del ‘9’.

—Se entiende que si lo llama, estará, ¿pero volverá a convocar a Paolo Guerrero o ya es un ciclo terminado para él? ¿Conversaron después del último partido?

Lo que pasa es que Paolo es muy competitivo. Tiene un nivel de competencia espectacular. Y eso hace que sea muy respetado, no solo por los compañeros, sino también por los rivales. Cuando él juega representa muchas cosas. Para nosotros es un referente, para el rival es una preocupación constante. Ahora tuve la posibilidad de viajar al Mundial de Clubes y te hablan de Paolo con una admiración tremenda, les sorprende el nivel que tiene tanto en las Eliminatorias como en Alianza Lima. Y creo que mientras él pueda estar, hay que aprovecharlo porque pone la vara alta también para los que compiten con él. Los hace mejores. La verdad es que hay que disfrutarlo y aprovecharlo porque está impecable tanto física como futbolísticamente.

—Después del empate contra Ecuador, sorprendió que se retirara al vestuario solo mientras sus compañeros se quedaron en la mitad del campo agradeciendo al hincha. ¿Conversó con él después de eso?

Fue el fastidio de no haber ganado. Nosotros tuvimos dos rivales muy exigentes, con un gran desgaste físico y psicológico tremendo. Empatamos con Colombia en Barranquilla bajo un incesante calor y vinimos con un día menos de recuperación para enfrentar a un Ecuador muy físico, con un equipo vertical y con un promedio de edad bajo. Nos llevaron al límite de la exigencia y Paolo estuvo impecable. Tuvimos para ganarlo, pero no se dio. Entonces es normal que se vaya fastidioso porque era un partido que si ganábamos, nos hubiera acercado a la posición que deseábamos. Yo también cuando terminó el partido me fui al vestuario porque estaba molesto por el esfuerzo que habían hecho los muchachos en estos partidos y no haber obtenido más.

—¿Qué es lo que más destaca de Paolo Guerrero?

Paolo no te regala un entrenamiento. A veces lo quieres cuidar para protegerlo de alguna manera, pero él no quiere, él sigue, te pide más. Y por eso te digo que a Paolo hay que aprovecharlo y disfrutarlo. A veces siento que se le admira y reconoce más en el exterior que acá.

—Estuvo en la era Gareca y volvió ahora, ¿por qué es tan difícil encontrar a un ‘9’ que reemplace a Guerrero? ¿Tenemos uno para las otras Eliminatorias o el objetivo debe ser seguir buscando?

Habría que ver en los clubes qué tanta posibilidad tiene a un nueve nacional, ¿no? A veces es muy difícil para los chicos abrirse un espacio en algunos puestos. Paolo, por ejemplo, se terminó formando afuera. Claudio Pizarro también porque tuvo poca participación acá y se fue al exterior. Hay puestos donde normalmente un equipo de la liga elige un extranjero antes que un peruano y ese es el caso del delantero. ¿Qué nueve peruano joven está jugando y teniendo oportunidades en el medio local? No se me viene a la cabeza alguno. No hay un chico que tenga, por lo menos, diez partidos consecutivos.

—Juan Pablo Goicochea, por ejemplo, dejó Alianza Lima y se fue a Platense de Argentina.

Y sí, es difícil. Por eso tratamos de darle visibilidad a los chicos con el proyecto de los ‘sparrings’, porque quizá pueden sumar algunos minutos e irse al exterior y eso le puede permitir después volver con otra espalda al medio local.

***

