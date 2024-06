Paolo Guerrero es el máximo goleador de Perú en la historia y ya se encuentra en la última etapa como futbolista. El duelo ante Argentina es clave tanto para Perú como para él. La selección nacional se juega el pase a los cuartos de final y Paolo en despedirse del torneo con una anotación. En la previa del partido, el capitán de la selección habló con DSports y esto fue lo que nos dejó.

“Ya pensando, metiéndonos en el partido de mañana. Nos jugamos todo, va a decidir la clasificación, no solo nuestra, sino de los otros dos equipos. Se juega mucho en esta fecha”, expresó Guerrero.

“Yo particularmente tratar de ayudar en lo que yo pueda. Lo he dicho siempre, trato de estar en todo momento para mis compañeros, apoyar. Yo particularmente me juego mucho. Todos los partidos de la selección son importantes, trato de que mi país sobresalga. Estaré aquí cuando la selección me necesite, cuando no, apoyar también. Es mi país, mi pueblo y lo que más quiero en mi vida. Trataré de hacer lo que pueda para que mi país sobresalga en el deporte”, agregó el delantero peruano.

Posteriormente, habló del cariño que tiene por su nación. “Es mi país, mi raza, es amor. El significado de amor, por más que haya gente que no los sienta así. Estuve en Argentina, Alemania, Brasil, veo como luchan y protegen a su gente. Creo que eso es un factor importante, que la gente se sienta patriota y cuidemos lo nuestro”.

Luego, explicó lo que siente desde su lugar como máximo referente de Perú actualmente. “No lo tomo en cuenta. Soy como un compañero más, siempre trato que mis compañeros, sobre todo los más jóvenes. Partidos de la selección, no hay amistosos. Son partidos que se tiene que afrontar con seriedad. A los jóvenes les trato de inculcar eso”.

Finalmente, contó cómo es su relación con los más jóvenes. “Sí, porque veo que son los chicos. Algunos son más tímidos, otros más desenvueltos. Hoy por hoy, Joao Grimaldo es un chico que ahora ‘Paolo, alcánzame la pelota’. Hoy por hoy entra a la broma conmigo. Bryan y ‘Pierito’ también. Son jóvenes que al principio no me dirigían la palabra, ahora son amigos”.