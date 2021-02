Conforme a los criterios de Saber más

Paolo Guerrero siempre está volviendo. No importa que lo suspendan, tampoco que sufra una lesión en los ligamentos cruzados. Con el ‘9’ del Inter de Porto Alegre, siempre hay un día después. A poco más de un mes de haber cumplido 37 años, el ‘Depredador’ pide a gritos una oportunidad extra para vivir una segunda juventud en el balompié. Su club le ha dado el alta médica y ya solo depende de su técnico, Abel Braga, si lo incluye o no en el decisivo duelo de este domingo ante Flamengo. Quien ha tomado nota de este feliz diagnóstico es Ricardo Gareca. Paolo es uno de los fijos en la selección para la convocatoria de marzo. ¿Es posible dudar de ello?

Paolo Guerrero siempre está volviendo, además, porque su romance con la selección peruana empezó muy temprano. En 1985, su tío José González Ganoza, comenzó a llevarlo como “mascota” a los partidos de la bicolor. Curiosamente, una de las fotos que quedó guardada en el álbum familiar de su madre, Doña ‘Peta’, es una en la que aparece al lado de Juan Carlos Oblitas, hoy director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. En esta nota de Miguel Villegas se puede leer la historia de esa imagen de la primera vez que Paolo Guerrero se puso la bicolor. Desde ese tiempo, hasta hoy, la trayectoria deportiva del ‘Depredador’ acumula idas y venidas con la camiseta blanquirroja. ¿Cuál fue su secreto para volver con tanta velocidad después de una lesión tan complicada?

“Una recuperación rápida de ese tipo de lesiones depende mucho del fútbolista, de su tolerancia al dolor, de su seguimiento en el día a día. La edad no es decisiva”, nos explicó el doctor Julio Grados, ex médico de la selección peruana de fútbol. Paolo aceleró su recuperación tomando algunas decisiones extremas. Antes de volver a las prácticas en su club, compró una costosa máquina antigravedad para enriquecer la estimulación física en su rehabilitación. Y no es la primera vez que Paolo se hace cargo. Para pelear su habilitación mundialista , en medio de una suspensión por dopaje, Guerrero gastó aproximadamente cien mil dólares en su apelación en el Tribunal del Deporte y en el Trubunal Federal Suizo.

“Creo que llega a la doble fecha, teniendo en cuenta el carácter y el deseo, es un jugador muy competitivo y profesional. Ha tenido lesiones importantes en su carrera deportiva, pero para él la adversidad es un desafío. Eso es muy bueno en un deportista”, dijo Ricardo Gareca, en una de las entrevistas que ofreció en su país la última semana. No hay medias verdades aquí: en la convocatoria del ‘Tigre’ para marzo uno fijo es Paolo Guerrero. Tanto interés existe en el comando técnico bicolor por él, que la semana pasada viajó a Porto Alegre el preparador físico Néstor Bonillo, quien ayer en el programa “Barrio Fútbol” confirmó el alta médica definitiva de Paolo.

Paolo Guerrero se reunió con Néstor Bonillo. (Foto: @SeleccionPeru)

Según medios como “ Globosporte ”, es difícil que Paolo pueda estar en los dos últimos encuentros del Brasileirao ante Flamengo y Corinthians (curiosamente los dos últimos equipos de Paolo). ¿La razón? Pues el cuadro colorado se juega la posibilidad de coronarse campeón del Brasileirao y no se puede dar ninguna ventaja. Si el cuadro “gaucho” vence al ‘Fla’ este domingo, ya podría dar la vuelta olímpica al sacarle cinco puntos de ventaja a falta de una sola jornada.

Además, algo que podría retardar el retorno de Guerrero a las canchas es que los dos atacantes que han alternado con el Inter, en esta temporada, han sumado buen promedio goleador. Thiago Galhardo, quien celebró un gol haciando “la pistolita” de Paolo, es el máximo anotador del Brasileirao con 17 goles. Y cuando Galhardo no está, como en las últimas semanas por lesión, allí aparece Yuri Alberto, quien ya acumula diez tantos.

“El caso de Paolo es distinto al de Jefferson. Guerrero ha sido recuperado en su club, mientras que con Farfán hemos trabajado nosotros directamente. Confío en que ambos puedan llegar en marzo, aunque no al 100%”, le comentó Oblitas al canal “GOL Perú”. Paolo Guerrero acumula varios retornos a la selección después de ausencias prolongadas. Con 37 años, con el nivel de exigencia en el que se mueve y con dos lesiones de ligamentos en su carrera, es todo un mérito que el ‘9’ aún pelee por su vigencia.

Este será su quinta vuelta a la selección. Su recorrido, sus años de vida hacen insostenible que pueda tener otra larga ausencia. En la selección le abren los brazos para el retorno más esperado. Y que se quede vestido de blanquirrojo hasta el día que despierte con la decisión de cerrar su feliz historia.

Paolo preolímpico

Tiempo de para: 3 años

Motivos: Reclamo de Alianza Lima por su pase al Bayern Múnich

Regreso: 8 de enero del 2004

Resultado: Argentina 0-Perú 0

Sin haber debutado en Alianza Lima, Paolo Guerrero emigró al Bayern de Múnich en un traspaso que se llenó de polémica en el 2003. El cuadro íntimo reclamó el perjuicio económico y deportivo ante la Federación Peruana de Fútbol. Una medida provisional fue inhabilitar a Guerrero para defender a la selección peruana. Por ello, luego de haber disputado los Bolivarianos del 2001 tuvo que esperar 3 años para reecontrarse con la bicolor y con su compadre Jefferson Farfán en enero del 2004. Ocurrió en el Preolímpico de Chile de ese año. Allí, Paolo anotó tres goles y conquistó el gusto del entonces técnico de la selección, Paulo Autuori.

Paolo Guerrero anotó tres goles en el Preolímpico de Chile en el 2004. (Foto: Germán Falcón).





Regreso con furia

Tiempo de para: 12 meses

Motivos: Suspensión por indisciplina en el campo

Regreso: 7 de junio del 2009

Resultado: Perú 1-Ecuador 2

Goles: No anotó

Una expulsión el 17 de junio del 2008, en la goleada 6-0 de Uruguay ante Perú, llevó a Paolo a un duro castigo FIFA de seis fechas. Tuvo que esperar casi un año para retornar en la derrota de la blanquirroja frente a Ecuador, por 2-1. Fue un día de muchos reproches de la hinchada en el estadio Monumental. Guerrero, llenó de frustración, tuvo un fugaz altercado con uno de los espectadores, que no dejaba de insultarlo.

Paolo Guerrero se molestó con la hinchada peruana después del partido ante Ecuador, en junio del 2009. (Foto: Sebastán Castañeda).

Pacto en La Haya

Tiempo de para: 18 meses

Motivos: Lesión en los ligamentos

Regreso: 29 de marzo del 2011

Resultado: Perú 0-Ecuador 0

Goles: No anotó

Las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 fueron una pesadilla para Paolo Guerrero. No solo sufrió la expulsión en el Centenario, sino que cerró el proceso con su primera lesión en los ligamentos. En setiembre del 2009, Venezuela le ganaba 3-1 a Perú y Guerrero otra vez anunciaba una prolongada ausencia. Recién volvió al equipo en marzo del 2011, en el amistoso 0-0 ante Ecuador en La Haya (Países Bajos). Meses después fue goleador de la Copa América.

Paolo Guerrero se ganó el puesto de titular durante el proceso de Sergio Markarián, durante esos meses del 2011. (Foto: Germán Falcón).

Mundialista para siempre

Tiempo de para: 8 meses

Motivos: Suspensión por dopaje

Regreso: 3 de junio del 2018

Resultado: Perú 3-Arabia Saudí 0

Goles: 2

La habilitación del Tribunal Federal Suizo fue uno de los goles más gritados por Paolo. El ‘9′ peruano fue sancionado por la FIFA -luego ratificado por el TAS- debido a que dio positivo en una prueba antidopaje después del partido ante Argentina, por las Eliminatorias para Rusia 2018. Eso lo marginó del repechaje con Nueva Zelanda y de los primeros amistosos de preparación. Su licencia se publicó el 31 de mayo del 2018 y tres días después Paolo Guerrero ya le anotaba dos goles a Arabia Saudí, en el penúltimo amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo. Fue su único retorno con goles. Que en marzo repita este registro.

Paolo regresó a un once de titular de Perú apenas se unió a la concentración nacional en Austria. (Foto: EFE).

