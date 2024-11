Aunque era previsible porque en el mítico estadio de La Bombonera se enfrentaban el campeón del mundo y líder de las Eliminatorias contra el colero que en el año apenas ganó un partido -sin contar amistosos-, la derrota caló profundo en el vestuario peruano. Más aún tras el empate sin goles ante Chile. “Hay que ser realistas, no tenemos más jugadores. Somos los que estamos acá poniendo la cara. Sabemos que se nos vienen tiempos complicados” , dijo Carlos Zambrano. Un mensaje crudo, pero es lo que todos piensan.

Carlos Zambrano: "Hay que ser realistas, no tenemos más jugadores. Somos los que estamos acá poniendo la cara. Sabemos que se nos vienen tiempos complicados".pic.twitter.com/KHxgv3tqlt — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) November 20, 2024

Y luego apareció Paolo para cuestionar el juego peruano, condicionado también por el 5-4-1 impuesto por el técnico Jorge Fossati buscando, en primera instancia, cuidar el cero en lugar de ir por el triunfo. Claro, en el contexto en el que está Perú, un empate en Argentina era más que una victoria. Pero eso no pasó y Lautaro Martínez puso el único tanto del partido a los 55 minutos tras centro de Messi. La Bicolor, por su parte, volvió a ser la de antes y no realizó remate al arco del ‘Dibu’ Martínez. “Nosotros no nos atrevemos a jugar también. Podíamos jugar un poco más, presionar un poco más. En este partido creo que no nos superaron y perder así duele. Faltó atrevimiento, ser más conchudo”, se quedó el goleador histórico.

La caída no nos deja afuera del Mundial próximo porque existe la calculadora y los números. Pero sí nos condena anímicamente. Si Jorge Fossati señaló en conferencia de prensa tras el empate frente a Chile, ante una pregunta de este Diario, que el balance de su primer año al mando de la Bicolor lo iba a sacar ahora, es momento de hacer cuentas: sin contar amistosos -ante rivales de menor jerarquía, hay que decirlo-, el charrúa dirigió nueve partidos entre Copa América (un empate, dos derrotas) y Eliminatorias (una victoria, dos empates y tres derrotas).

Entendiendo que el Mundial está cada vez más lejos -por juego, no por números-, el vestuario también siente que se está acabando el tiempo de algunos referentes. Uno de ellos: Paolo Guerrero. “Es posible que hoy haya sido mi último partido con la selección”, soltó la bomba el ‘9′. ¿Qué hay detrás de sus palabras?

🚨 "𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗛𝗢𝗬 𝗛𝗔𝗬𝗔 𝗦𝗜𝗗𝗢 𝗠𝗜 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢́𝗡"



💣 ¡Paolo Guerrero, en exclusiva, suelta la bomba tras la derrota en Argentina! pic.twitter.com/P7lfAfbKid — Fútbol en América (@FAamericatv) November 20, 2024

¿El último partido de Paolo Guerrero con la selección peruana?

Lo que dijo remeció las redes sociales. ¿Estamos ante el retiro de uno de los jugadores más importantes que ha tenido la selección peruana? Por edad -este 1 de enero próximo cumplirá 41 años- sería lo más lógico. Pero nadie creía que se iba a dar en este contexto. Aunque desde el entorno de Paolo Guerrero señalaron a este Diario que sus palabras quizá hayan estado influenciadas por la pregunta del periodista y no es necesariamente lo que el ‘9′ piensa. En momentos de calentura, los jugadores suelen declarar sin pensar, dicen desde la Videna.

Eso sí, DT pudo conocer que el actual delantero de Alianza Lima viene pensando desde inicios de año en lo que será su retiro definitivo de la selección. Incluso tenía pensado que este sería su último año, aunque seguramente quería acabarlo de otra manera. En su condición de ídolo y referente del vestuario, Paolo siente que necesita darle espacio a los más jóvenes, aunque, como ha declarado en muchas ocasiones, aceptará cada vez que sea llamado. Es decir, si lo necesitan, estará por su selección, por su país, por su patria.

El equipo titular que enfrentó a Argentina por las Eliminatorias 2026.

De momento nadie sabe lo que pasa por la cabeza de Guerrero, solamente él. ¿Llegar a marzo es una opción? Será muy difícil decidirlo. Ha dicho que no acabandorá el barco, pero también dejó en claro que el retiro está cerca cada vez más. Y Perú ahora tendrá que ir viendo qué otro delantero puede asumir ese rol. ¿Realmente Lapadula y Valera tienen la jerarquía necesaria para ocupar el vacío de Paolo? ¿Hay algún otro joven de la Liga 1 que asome como posible reemplazo? Muchas preguntas, pocas respuestas ante un panorama incierto en medio de un contexto complicado para la Bicolor.