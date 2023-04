-Hay muchos casos de exfutbolistas que son analistas en TV, pero tú fuiste un poco más allá y tienes un programa de entrevistas. ¿Qué se siente estar del lado del que hace las preguntas ahora?

La verdad es que me gusta, me siento cómodo, contento. Antes lo había hecho cuando estaba en “Pura Química”, pero es la primera vez que hago un mano a mano, en un programa que conduzco. El año pasado fue la primera temporada y este se viene una más con muchas novedades.

-¿Estudiaste periodismo deportivo?

Sí estudié periodismo deportivo. Además, tengo casi 15 años en los medios. Poco a poco me fui enganchando, aprendiendo, disfrutando, intentando siempre tener mi propio sello, mi estilo. La verdad es que lo disfruto, no sé si con la pasión como cuando jugaba, pero la paso bastante bien.

-¿Cómo era tu relación con los periodistas cuando jugabas? ¿Tu idea con respecto a la profesión cambió cuando empezaste a trabajar en los medios?

Obviamente cambió, es mejor ahora. Aunque siempre entendí el trabajo de los periodistas porque tengo amigos en el medio. También es cierto que es difícil que el jugador acepte una crítica o que se la tome bien. Claro, hay periodistas que critican de una manera muy agresiva, soberbia. Por eso trato de ser equilibrado y entender el lado del futbolista porque también lo fui.

-¿Te ha pasado alguna vez que te molestaste por una crítica que creíste injusta en contra tuya?

Cuando recién empezaba en Racing me pasó. Una periodista dijo que era increíble como yo estaba en un equipo grande de Argentina. Lo llamé y, dentro de todo, le dije que le iba a demostrar que sí podía. Ocho meses después salimos campeones y fui uno de los protagonistas del título. Ese es un gran problema que veo: el periodismo, por llamar la atención o hacer un comentario picante, a veces le falta el respeto al futbolista. Y eso está mal. Hay que medir lo que uno dice frente a cámaras también.

-Saliste campeón con Racing en 2001, eres muy recordado. ¿Sigues al club actualmente? ¿Cómo ves al equipo de Fernando Gago?

Me parece que desde que llegó Fernando, plasmó su esencia y el equipo tiene un estilo marcado. Justamente eso el jugador respeta mucho porque cuando ve que hay una idea de juego marcada, empieza a creer. Gago logró algo muy difícil de conseguir, que es que el jugador le crea y se enganche en lo que propone.

-¿Y el presente de Paolo Guerrero? El peruano anotó en el último partido por Libertadores ante Ñublense en Chile

Cuando Paolo llegó a Racing fue una revolución. Fue muy ‘groso’, como decimos en Argentina, que un jugador de su categoría se ponga la camiseta de Racing. De hecho, es un lujo para el fútbol argentino, más allá de la edad. Siento que va a seguir demostrando porque tiene mucho para dar y porque tiene muchas ganas de jugar, de mostrar que está vigente. Eso suma y ahí el documento deja de ser importante.

-Cuando llegó a Racing revolucionó todo, pero en la mesa de debate también estaba su edad y la lesión a la rodilla que había padecido en los últimos años. ¿De qué lado estuviste en ese momento?

Yo siempre estuve del lado de Guerrero porque me parece que es un tipo que está hecho, que no necesita lo económico y que realmente quería demostrar. Entonces, con su jerarquía y calidad, me parecía que le iba a ir bien. No tenía dudas. Después había que ver si se adaptaba al fútbol argentino, pero había más certezas que dudas porque tiene una manera de jugar muy particular. Es aguerrido, ‘guapo’ y de buena contextura física.

-Gago lo está sabiendo llevar de a pocos, ¿no? Empezó jugando 15 minutos, luego un poco más y así…

Fernando es un tipo muy exigente que no regala nada y va a querer que esté al cien por ciento. Además, Racing tiene una dirigencia que hace un tiempo viene haciendo las cosas bien con el ‘Mago’ Capria, que es un amigo mío y sabe mucho de fútbol. Creo que han buscado un proyecto que está dando sus frutos. En los últimos meses se escaparon un par de títulos quizá por nervios, pero están por buen camino y Paolo está en un lugar en el cual está muy bien rodeado y eso es bueno para él.

-¿Racing es candidato a pelear la Libertadores o es demasiado pronto pensarlo?

Sí creo que Racing es candidato porque tiene muchas variantes y la jerarquía de un jugador como Paolo Guerrero que está hecho para grandes momentos. Va a pelear sin duda.

Con el tanto a Ñublense, Paolo registra 18 goles en la Copa Libertadores. (Foto: EFE)

-¿Crees que Paolo, con 39 años, aún tiene gasolina para escribir su historia en Racing?

Va a depender mucho de él, de las ganas que tenga. Me parece que tiene un físico privilegiado, jerarquía y está bien rodeado por sus compañeros. Entonces me parece que si él quiere, jugará por lo menos dos años al primer nivel y, ¿Por qué no?, soñar con alguna copa porque Racing está peleando casi todos los torneos.

-¿Qué otro peruano te hubiera gustado que jugara en Racing?

A mi me gustaba Ñol Solano cuando jugaba en Boca. Fue un monstruo total. Nos sorprendió a todos porque teníamos mapeado tanto el fútbol peruano y la rompió acá. Otro que me hubiera gustado era Chemo del Solar.

-Cambiando un poco de tema: ¿Messi debe volver al Barcelona luego de terminar su contrato con el PSG?

Es un tema muy personal. Barcelona perdió más que él, eso es obvio. Él llegó al PSG pero no ganó la Champions, quizá si la ganaba era todo diferencia. Pero en cierto punto siento que ambos se necesitan. Sí creo que el primer paso lo debe dar el Barcelona, deben agachar la cabeza y esperar a ver qué decide Messi porque hay una deuda ahí por cómo se fue. Se tuvo que haber ido como el ídolo que es, pero no terminó así su etapa.

-Si no fuera el Barcelona, ¿en qué club te gustaría ver a Messi?

En el Napoli por una cuestión de nostalgia, por Diego Maradona.

-Hablando de Maradona, ¿qué piensas de que los vivan comparando? ¿Tú haces lo mismo?

Es inevitable no compararlos. Pero en cierto modo eran muy parecidos. La diferencia es que Leo parece un robot que no hace nada mal, en cambio Diego era más artístico, mágico. Messi hace todo a la perfección que pareciera fácil jugar al fútbol, Maradona te dejaba la sensación de que lo que hacía era muy difícil de replicar.