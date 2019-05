José Luis Noriega: "Un engaño ha originado que le ensucien la carrera a Paolo Guerrero"

José Luis Noriega, especialista en derecho deportivo, aseguró que el Swissotel se encuentra seriamente comprometido por el presunto encubrimiento de irregularidades, ante las revelaciones de sus ex trabajadores sobre la contaminación que habría sufrido Paolo Guerrero durante una concentración de la selección peruana.

El abogado, ex presidente de la Comisión de Justicia de la FPF, señaló que la sanción aplicada contra el atacante "podría ser levantada" a raíz de las declaraciones de Jordy Alemany, Luis Escate, Anthony Obando y Erick Paz, ex trabajadores del citado hotel, quienes afirmaron que el capitán de la bicolor bebió té de una taza que no pasó por los procedimientos de limpieza adecuados.

"Esta nueva prueba de los mozos que se revela trae una consecuencia directa sobre la sanción que le aplicaron en el TAS a Paolo Guerrero de 14 meses", anticipó Noriega en diálogo con Canal N, en alusión al castigo que cumplió el delantero tras dar positivo por un metabolito de cocaína en un control antidopaje.

"La verdad que se está conociendo, de coacción de una serie de fuerzas que el hotel hizo contra sus mozos, cuando culminé el proceso en Perú puede ser llevado como un instrumento a Suiza para pedir que se levante la sanción por haber sido aplicada con una prueba ilícita, que no se ajustaba a la verdad. Y eso ha ocurrido, hay muchísimos precedentes", consideró.

José Luis Noriega considera que el Swissotel actuó de manera ilícita. (Video: Canal N)

Según el análisis de José Luis Noriega sobre el caso, Paolo Guerrero podría recibir una "sanción cero", ya que los testimonios difundidos este domingo en el programa 'Domingo al Día' podrían demostrar que ocurrió "una contaminación cruzada, accidental, producto de las diligencias de terceros". "No sería la primera vez que un sancionado luego es reivindicado con las satisfacciones personales y de justicia que lo acarrea", explicó.

Además, se refiere a la coacción que habría cometido el Swissotel con sus empleados, al instruirlos sobre las versiones que brindaron en las investigaciones del proceso, impidiendo que la administración de justicia detecte la comisión de un delito.

"Esta ilicitud de haber montado un engaño para cuidar supuestamente el prestigio del Swissotel ha originado que le ensucien la carrera al jugador", sentenció Noriega.