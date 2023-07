A todos sorprendió que se desvincule de Racing la semana pasada, pero lo hizo para buscar donde tener más minutos. Y dice estar analizando ofertas. Acaso alguna de esas lo pueda traer al fútbol peruano o verlo en la atrayente MLS.

“Es un muy buen profesional y aquí cumplió como un gran profesional”, manifestó el presidente de Racing Víctor Blanco a El Comercio. Por eso, algunas preguntas se tejen sobre su futuro. A continuación opinan sobre esta dos:

1.- ¿En qué club de la liga peruana encajaría mejor Paolo Guerrero, tras su salida de Racing: Alianza o cristal?

2.- ¿Es momento de pensar realmente en el retiro o aún puede jugar un tiempo más?

Diego Rebagliati - Movistar Deportes y RPP

1. Yo creo que lo natural es que Paolo Guerrero juegue en Alianza Lima, es un jugador que se formó en Alianza y siempre hizo público su amor por Alianza. Me resultaría muy extraño verlo con otra camiseta, ahora, en el fútbol de hoy se puede dar de todo, sobre todo si Alianza no lo quieren, pero me sorprendería y me llamaría la atención verlo con una camiseta que no fuera de Alianza.

2. Yo creo que Paolo claramente quiere y puede seguir jugando, después está la expectativa que cada uno se genere con base en su realidad, sí, el hincha espera ver a un Paolo del 2017, por ahí se va a llevar una decepción, pero si el hincha es realista y entiende el momento de Paolo y lo que te puede dar, pienso que le alcanza para seguir jugando, mientras que él físicamente se sienta bien y esté sano. Paolo es un jugador muy profesional con su físico y eso le permite tener la aspiración de seguir jugando.

Jampool Cuadros - América TV

1. En cualquiera, pero visualizándolo más con camiseta de Alianza Lima. Paolo siempre señaló que es su deseo histórico y nunca hizo nada para restarle importancia a ese objetivo. Si llega, cerraría exitosamente el círculo de su carrera.

2. Paolo todavía tiene recursos para seguir compitiendo. Lo ha demostrado hace poco en la selección además. Si lo hace en la Liga 1 con mayor razón.

VIDEO RECOMENDADO Paolo Guerrero comentó sobre posbilidad de jugar en Sporting Cristal o Alianza Lima (@espn)

Luccina Aparicio - ESPN

1. A mi parecer Paolo Guerrero, sería un jugador ideal para el once de Alianza Lima, por el estilo de juego, es un jugador muy referenciado en área del rival, juega siempre con presión y es muy bueno de espalda al arco.

2. Yo creo que esas decisiones las toma el jugador en su momento y si él decidió irse de Racing fue porque sentía que tenía la capacidad de rendir partidos de noventa minutos, al menos en selección justifico su rendimiento y lo vimos bien en los últimos partidos.

Ángel Flores - Willax TV

1. Era cuestión de tiempo la caída al piso de Guerrero en Argentina. Nunca pudo acercarse ni al 40% de su mejor nivel y quedo en evidencia que los 39 años de edad, lesión crónica a la rodilla y está parado por un tiempo a causa del doping le pasaron factura. Sin embargo, en la Liga peruana, tal como está físicamente y futbolísticamente, le sobra y le alcanza. Sería especial que se vista de íntimo y en la lucha por el puesto está una cabeza más arriba que Sabbag y Barcos. El Cristal tendría qué esperar un bajón de Brenner y tendría que luchar el doble para ganarse al hincha celeste. Para Guerrero la liga peruana no tiene nivel.

2. Guerrero ya culminó su carrera profesional. Se resiste al final. Ha sido una tortura, estos últimos años, sin brillo jugó, descendió y salió por la puerta de atrás en Avai y Racing. Será difícil en algún equipo sensato apueste por él.

VIDEO RECOMENDADO Paolo Guerrero fue invitado en ESPN y evitó tocar su salida de Racing (Video: Espn)

Ricardo Montoya - Liga 1 MAX

1. En un sistema como el celeste, Paolo Guerrero sería muy importante, porque sería mejor alimentado, sin embargo, él es Alianza, tiene un sentimiento, ahí se formó, entonces, lo emocional tiene que ver que un futbolista se dé el gusto de jugar en el equipo que ama y lo lanzó a la fama, ya que de ahí pasó al Bayern Múnich.

2. Yo creo que los buenos jugadores se han ganado el derecho de retirar cuando ellos quieran, eso no quiere decir que los buenos técnicos los consideren siempre, ¿no?, es decir, Paolo tiene el derecho a jugar el juego que más le gusta hasta que se sienta más motivado. Los años solos te van poniendo en tu lugar y te dan una perspectiva d ecuanto rindes, al menos que te engañes, y también los técnicos ven cuanto le puede rendir un jugador a un equipo, a determinada edad, a mí me parece que en el fútbol peruano, todavía Paolo podría ser importante.

--

VIDEO RECOMENDADO Lionel Messi abandonó el fútbol europeo para recalar en el Inter Miami de Estados Unidos. Con esta noticia compartirá esa liga con cinco futbolistas peruanos. ¿Cuándo se jugarán los partidos? Míralo en este video.