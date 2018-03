Paolo Guerrero: "Mi paciencia se acorta. Me quita el sueño" [VIDEO]

Momentos difíciles vive Paolo Guerrero, alejado de lo que más le gusta: el fútbol. El artillero y capitán de la selección peruana conversó en exclusiva con la cadena ESPN y comentó cómo vive estas semanas en Argentina, país que escogió para su preparación física.

"Por el momento estoy inhabilitado de jugar, estoy pasando por una injusticia. Mi paciencia cada vez se acorta, no sé por qué se está demorando muchísimo y eso me incomoda. Me quita el sueño", dijo muy contrariado.

Con la reducción de la sanción de 1 año a seis meses, su participación en el Mundial está asegurada. Sin embargo, Guerrero confía en su inocencia y quiere salir bien librado, tras el resultado analítico adverso que arrojó la prueba antidopaje al finalizar en Perú vs. Argentina por Eliminatorias.

"Trato de mantenerme fuerte y ponerle mucha concentración a mis entrenamientos. Uno que otro día me decaigo pero mis papás son el motor de mi vida y en los momentos complicados me dan fuerza. Para mí, es un tema que no se necesita mucho tiempo, pero estoy a la espera. Estoy enfocado en mí, pensando en estar bien para jugar, no solo pensando en el Mundial", agregó.

En tanto, comentó sobre su futuro en Flamengo y las aspiraciones que tiene a su regreso a las canchas. "Tengo contrato con Flamengo hasta agosto. No me cierro a ninguna posibilidad. En buena hora si regreso a Europa. Quiero que mis últimos partidos sean por Alianza Lima", comentó muy seguro.

Entrevista de Paolo Guerrero en ESPN

Finalmente dejó algunas palabras para los niños que lo consideran un ídolo y piensan seguir sus pasos en el deporte rey. Incluso comentó quién era su modelo a seguir cuando era pequeño.

"Me enorgullece que muchos niños quieran ser como yo. El fútbol está lleno de sacrificios y por eso me esfuerzo, quiero ser su ejemplo".

"En la época de Alianza todos mis compañeros queríamos ser como Waldir Sáenz. Mi papá me inculcó ver a Ronaldo, no me perdía de ninguno de sus partidos, quería ser como él. Era difícil pero quería imitarlo. Ronaldo me llevó a su casa y conversamos", acotó.