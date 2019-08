Paolo Guerrero será el gran ausente en los próximos compromisos de la selección peruana en septiembre, ante Ecuador y Brasil. El delantero del Internacional, en conferencia de prensa, desveló las razones de su pedido.

► Oblitas, ofuscado por la autoexclusión de Guerrero: “Media hora antes de la conferencia pidió no estar”



“Hablé con el profesor (Ricardo) Gareca, le pedí que me gustaría estar aquí. Él no estaba de acuerdo porque entiendo que tenemos partidos importantes (con Perú)”, explicó el atacante de la Blanquirroja.

“En este caso, necesitaba pedir permisos para estos dos juegos porque el Internacional está peleando cosas importantes aquí. El club me esperó durante el momento difícil que pasé y tengo que ser agradecido”, añadió el capitán de la selección peruana.

Paolo Guerrero: "Necesitaba permiso para estos dos juegos porque el Inter está peleando cosas importantes". (Video: Twitter / Foto: Captura de pantalla)

Guerrero también propuso participar en uno de los amistosos, pero esta solicitud no fue aceptada. “Si el profesor me convocaba, al menos deseaba estar en la semifinal de la Copa Brasil. Pero él (Gareca) no le encontró sentido y decidió no llamarme”.

De otro lado, el delantero ratificó su compromiso con la selección peruana. “Mi prioridad siempre será jugar, matar y dar la vida dentro del campo por mi país. Yo siempre quiero estar y ayudar”, concluyó.

VER MÁS EN DT...