El capitán y goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, explicó la razón principal por la que no fue considerado por Jorge Fossati de cara a la próxima fecha doble de Eliminatorias.

En entrevista con el programa de YouTube ‘DyT’, el actual futbolista de Alianza Lima confesó que no se encuentra en su mejor versión física y que trabaja para cerrar de buena manera el año, pues hace varios años no hace una pretemporada.

“La selección siempre va a ser una posibilidad para mí, siempre voy a trabajar con base a eso. Creo que el buen desempeño trae el llamado a la selección. Hoy por hoy, no me siento bien físicamente”, contó Guerrero al mencionado especio digital.

“Me enorgullece estar en la selección, pero soy consciente que tengo que mejorar la parte física, me ha estado costando estos últimos partidos que he jugado. Quiero estar mejor y, como lo hablé con el ‘profe’ y súper me entendió, que me ponga bien físicamente” agregó.

Perú marcha en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con apenas tres puntos de 24 posibles y se juega unas de sus últimas chances ante dos selecciones de gran nivel.

El próximo 11 de octubre la blanquirroja recibirá a Uruguay, mientras que el 15 del mismo mes visitará a Brasil.