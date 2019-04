Paolo Guerrero: ¿Opción o necesidad? | OPINIÓN

Las dudas sobre la continuidad de Paolo Guerrero en la selección van despejándose. Cuando empezó la sanción impuesta por la TAS sobre el delantero nacional, muchas alarmas se encendieron. Algunos comentarios avizoraban un posible adiós del capitán porque al retornar no se reencontraría con su mejor nivel y ello le generaría no estar a punto para la Copa América; los más escépticos creían en la necesidad de buscar un ‘9’ más joven pensando en el futuro.

Sin embargo, en los meses de ausencia, nos hemos dado cuenta de que sí o sí necesitamos al ‘Depredador’ principalmente porque es un jugador-gana partidos y porque aún no existe un sucesor a su nivel. Raúl Ruidíaz, por ejemplo, no ha conseguido cuajar el buen nivel demostrado en la MLS con la blanquirroja. Yordi Reyna no tiene gol, y para colmo de males, Luis Da Silva no completa 90 minutos con la bicolor, situación preocupante.

Cuando Guerrero volvió al fútbol por la amnistía otorgada por la FIFA pudo jugar tres partidos en el Mundial. Con Dinamarca tuvo dos claras, con Francia remató frente al arco de Lloris sin mucha fortuna, y finalmente con Australia anotó un gol. Después de ese emotivo triunfo, la selección peruana y Paolo no volvieron a encontrarse y la bicolor quedó viuda de un centro delantero de las características del goleador peruano.

Desde aquel triunfo con Australia, vino el declive peruano en ofensiva. En los amistosos con Alemania y Holanda (setiembre) anotaron Advíncula y Aquino. Con Chile y Estados Unidos (octubre) doblete de Aquino y uno de Edison Flores. En noviembre se jugó con Costa Rica y Ecuador, Flores volvió a marcar y por fin un delantero: Jefferson Farfán. En el presente año, Christian Cueva ha podido hacer un gol de penal a Paraguay y con El Salvador se notó la ausencia de ‘9’.

Es cierto, Paolo retornará al fútbol después de nueve meses, pero él ha tratado de estar bien físicamente desde hace buen tiempo por su cuenta y después bajo la mirada del comando técnico del Inter de Porto Alegre. Por ahora, según el preparador físico de los “colorados” Cristiano Nunes, nuestro ariete tiene condiciones de soportar de 65 a 70 minutos de juego. Está vigente e incluso clubes de Argentina tientan al peruano.

De todas formas, hay que esperarlo. El gol con Caxias es alentador y puede dar indicios de que Guerrero viene por una nueva revancha en su carrera. Le quedan 9 partidos hasta el inicio de la Copa América y volver a recuperar el nivel al cual nos tiene acostumbrados; la edad es un factor primordial, pero mentalmente tenemos a un capitán fortalecido y con ánimos de revancha. Todos queremos que siga jugando y vuelva a demostrar su vigencia, como lo hizo al venir de la Bundesliga al Brasileirao o jugar el Mundial sin minutos con la selección.

El escenario idóneo para el resurgir de Paolo es Brasil, la tierra en la cual también ha sabido marcar historia y qué mejor torneo, la Copa América en el cual ya ha sido goleador.