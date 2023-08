El presidente de LDU de Quito, Isaac Álvarez, confirmó que su intención es asegurar la continuidad de Paolo Guerrero a raíz del buen nivel que viene mostrando con el equipo ecuatoriano. Además, apuntó que todavía no reciben la confirmación de reserva del jugador que envía la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a los clubes cuando son convocados a la selección.

Para el mandatario, las actuaciones del goleador peruano resultaron fundamentales en la obtención del pasaje a cuartos de la Copa Sudamericana, y por ende, espera que permanezca “más tiempo”.

“Contentos y felices de tener a un jugador de la talla profesional y de persona como Paolo Guerrero. Valoramos que haya elegido venir a LDU. Nació de él llegar al mejor equipo de Ecuador. El gol que consiguió en Concepción nos permitió clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana”, declaró a RPP.

“Tiene contrato hasta fin de año. Esperamos que le vaya bien. En lo personal, esperamos tener más tiempo a Paolo, pero primará los deseos del propio jugador”, agregó Álvarez.

No obstante, el presidente del club aclaró que Paolo Guerrero presente algún tipo de problema físico que le impida continuar jugando. “Está en perfectas condiciones. Personalmente, hablé con el médico de Racing, y ustedes pueden ver que está en perfectas condiciones”.

También dijo desconocer la convocatoria del atacante a la Selección Peruana para enfrentar a Paraguay (7 de setiembre) y Brasil (12 de setiembre) por el inicio de las Eliminatorias 2026.

“No ha llegado la carta de reserva a mis manos, pero si llega, le daremos todas las facilidades para que asista. Desconozco si llegó o no llegó la carta de reserva. Daría mal en dar una información que no sé. Todavía no hemos recibido de manera oficial la carta de reserva por Paolo Guerrero”, finalizó.

