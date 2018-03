Paolo Guerrero: ¿Cuál es la real injerencia de la WADA en su caso?

Con la blanquirroja concentrada en Miami para el encuentro amistoso ante Croacia, este martes por la mañana una noticia asustó a propios y extraños. La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) presentó una apelación ante el TAS por el caso Paolo Guerrero.

El organismo internacional solicitó que se extendiera la sanción al goleador nacional a dos años, con lo que quedaría fuera del Mundial Rusia 2018.

Esta información llega en el momento menos propicio, pues Guerrero ya se había reincorporado a los entrenamientos de su club Flamengo.

"El Comercio" se comunicó con Jhonny Baldovino, asesor legal de Agremiados, quien dio precisos alcances sobre la acción presentada por la WADA.

¿Cuál es la injerencia de la WADA en este tipo de casos?



"La Agencia Mundial Antidopaje tiene participación a nivel mundial en cualquier deporte, y en todos los casos. Tiene facultad de participar como parte. Además, puede apelar y cuestionar", (como en el caso Paolo Guerrero), explicó Baldovino.

¿Qué pasaba con la WADA, si Paolo Guerrero no acudía al TAS?



"La acción interpuesta no fue condicionada por la decisión de la defensa legal de Guerrero de acudir al TAS. La WADA siempre insiste para que las sanciones sean por más de un año, no solo en el fútbol sino en todos los deportes. Lo hacen de oficio porque en su reglamento dice que una sanción no puede ser menor a dos años, por lo que ya comienzan a cuestionar este tipo de decisiones".

En otras palabras, si la defensa de Paolo Guerrero no apelaba ante el TAS, la WADA de todas formas tenía la potestad de acudir ante el ente de apelaciones.

¿Qué es lo que resolverá el TAS ante la apelación de la WADA?



"No puedo asegurar nada sobre el tema porque no he leído el expediente, ni los argumentos presentados por la WADA, pero lo que sí puedo afirmar es que es mucho más difícil litigar ante FIFA que en el TAS", contó.

El especialista considera que la defensa legal de Paolo Guerrero ha sido muy buena durante todo el proceso. Por lo mismo, un cambio en el fallo del TAS es muy complicado.