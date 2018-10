Paolo Guerrero: los recambios de Gareca en la selección peruana

El último lunes, el Tribunal Federal de Suiza denegó una medida cautelar que buscaba que Paolo Guerrero vuelva a jugar a la brevedad. Con esta decisión, salvo el recurso de su defensa prospere, el atacante nacional deberá aguardar hasta abril del 2019 para volver a los campos. Así, Ricardo Gareca deberá olvidarse del '9' y buscar opciones en el ataque de la selección peruana.

Farfán, el elegido. Ruidíaz, el natural



Ante la ausencia de Paolo, dos jugadores han ocupado su puesto. Por decisión de Gareca, Farfán ha sido quien ha tomado su lugar. El suplente es Ruidíaz, quien lleva 7 goles en tres meses en el Seattle Sounders. A la última convocatoria, retornó Yordy Reyna, quien esta temporada, desde mayo, lleva 5 goles en la MLS.

Esperan su momento



Irven Ávila es la otra opción de Gareca: con continuidad en el Morelia, puede ser considerado. Beto da Silva e Iván Bulos han tenido oportunidades en la Bicolor, pero no están en su mejor momento. El primero se integró al Tigres de México, pero no juega; el segundo no reaparece en Municipal tras su lesión.

Jóvenes valores



Los ‘sparrings’ Sub 20 en Rusia dejaron una grata sensación y ya Gareca convocó a Marcos López. Si de ‘9’ se habla, Christopher Olivares (Cristal) es bien visto por el comando técnico. “Los conoce bien”, adelantó Daniel Ahmed, y Gareca puede confiar en ellos.15 goles