Paolo Guerrero: ¿por qué Ricardo Gareca decidió no convocar al delantero?

En medio de la polémica por si debía ser convocado o no a la selección peruana, Paolo Guerrero llamó a mitad de semana a Ricardo Gareca para pedirle ser excluido del llamado en estos amistosos de setiembre. El objetivo del atacante es colaborar en la obtención de la Copa Brasil con su equipo, el Internacional de Porto Alegre.

► Cueva convocado a la selección: Gareca justificó así el llamado del volante para los amistosos

La posición de Gareca siempre fue llamarlo, sin embargo le puso como única condición para aceptar su solicitud que "se haga público" el deseo de no estar en setiembre con la selección peruana. El tema quedó pendiente, pero el mal resultado de Inter de Porto Alegre ante Flamengo hizo aún más urgente que Paolo esté en la semifinal de la Copa Brasil ante Cruzeiro.

Por eso, en la conferencia de este mediodía Ricardo Gareca dijo esto: "Paolo Guerrero no fue convocado por un pedido expreso de él y nosotros accedimos. Nosotros no accedemos a pedidos institucionales, pero a los personales sí. Él vive una situación muy particular en Brasil". ¿A qué situación se refiere el 'Tigre'?

Rodrigo Caetano, director deportivo del Inter de Porto Alegre, vino a Lima e intentó gestionar la exclusión de Paolo para este llamado de Gareca y así pueda la Copa Brasil. ¿Cuáles fueron los otros argumentos que expuso ante Agustín Lozano, presidente de la FPF?

Caetano es un personaje clave en la carrera de Guerrero en Brasil.

Este directivo fue quien impulsó el traspaso del ‘9’ desde Corinthians al Flamengo, club al que representaba en el 2015. Precisamente, este dirigente recibió cuestionamientos cuando Guerrero fue castigado por dopaje. Caetano se fue del ‘Mengao’ en el 2018 y llegó al Inter. Una de sus primeras medidas fue contratar a Guerrero. Hay una gratitud que el ‘9’ quiere manifestar obteniendo campeonatos, entre ellos el de la Copa Brasil.La Copa Brasil premia al campeón con 15 millones de dólares. Con esta cifra se convierte en uno de los cinco torneos más millonarios de Sudamérica. Si bien Inter ya venció en el encuentro de ida de la semifinal a Cruzeiro, en el cuadro ‘colorado’ entienden que con Paolo el pase a la final podría estar asegurado.

En la directiva del Inter la sensación siempre fue que Gareca podía prescindir de Guerrero y probar otros delanteros en los amistosos.

Para las cabezas del cuadro ‘colorado’ no se puede priorizar un encuentro que no suma puntos con una semifinal de torneo oficial. Son inconvenientes que padecen los clubes brasileños ya que, en este país, no han respetado el calendario FIFA para organizar sus torneos.