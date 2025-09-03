Pese a no ser convocado por lesión, Paolo Guerrero mantiene el foco en la selección peruana que esta próxima a jugar sus últimos dos encuentros de las Eliminatorias.
En diálogo con la prensa, el goleador histórico de la blanquirroja se refirió al choque de mañana ante la Uruguay de Marcelo Bielsa que puede asegurar su pase al Mundial frente a los nuestros.
“Sé que los muchachos van a dar la vida, van a dejar todo. Estoy convencido de que buscarán los tres puntos y todo el Perú debe hacer fuerza y apoyar a la selección a muerte, independientemente si uno está o no, hay que apoyar”, dijo Guerrero.
Por otro lado, se refirió al ambiente en torno al plantel que dirige Óscar Ibáñez y que se juega sus últimas chances de pensar en el repechaje.
“Hay mucha gente negativa, pero trato de ser positivo, trato de ser nacionalista y pedirle a la gente, que crea en nuestro Perú y que se puede sacar un resultado positivo en Uruguay”, agregó el delantero nacional.
Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.
La Conmebol designó como juez central del partido al argentino Facundo Tello.
