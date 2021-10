Conforme a los criterios de Saber más

“Debo resolver mi tema con la rodilla que parece que no me quiere dejar jugar”, decía Paolo Guerrero en su última conferencia con la selección peruana. El capitán estaba desencajado, sabía que otra vez las lesiones le ponían pausa a su exitosa carrera deportiva. No podía jugar al máximo nivel con Perú y mucho menos con el Inter de Porto Alegre, equipo que acaba de anunciar la ruptura de su contrato.

Paolo Guerrero no esta bien. Se sentía inquieto porque su lesión en la rodilla no lo dejaba en paz. Sus ganas por volver a jugar hicieron que apurara su regreso y dentro del campo los dolores le impedían ser ese goleador que todos conocemos.

“Estoy manejándolo con calma. Teniendo un poco de paciencia. Para mí es importante estar jugando. En mi equipo no vengo jugando, lo que me deja un poco triste. Solo tengo que seguir trabajando”, decía Paolo Guerrero luego del triunfo por 2-0 ante Chile por las Eliminatorias.

El problema vino después. Luego de hacerse unos exámenes, la rodilla de Paolo Guerrero volvió a presentar problemas. Esto provocó que sea desconvocado para los partidos ante Bolivia y Argentina en la última fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022.

Después, comenzaron a llegar varias informaciones sobre lo que iba a hacer Paolo Guerrero. Primero se dijo que el delantero tenía pensado viajar a Alemania para ver el tema de su rodilla, hasta se habló de una operación. Y desde Brasil, la prensa que cubre el día a día el Inter de Porto Alegre aseguraba que el atacante estaba buscando ponerle punto final a su contrato con el cuadro colorado.

Esto último se acaba dar este 26 de octubre. Paolo Guerrero ya no sentía cómodo en Inter de Porto Alegre y logró terminar su contrato antes de tiempo. De esta manera el goleador le pone fin a una etapa donde jugó 72 encuentros y marcó 32 goles.

-RAZONES DE UNA SALIDA ANUNCIADA-

Según la prensa brasileña, las principales razones de la salida era que ambas partes no estaban cómodas. En Inter no contaron que las lesiones podrían frenar el impacto goleador de su estrella, al que le habían dado todo el respaldo luego de cumplir su sanción por el caso de doping post Mundial Rusia 2018.

Paolo Guerrero luego de cumplir con su sanción, regresó con la pólvora encendida. Marcaba goles, era determinante para el Inter de Porto Alegre. Hasta antes de la llegada de la pandemia, el delantero andaba en buena racha.

Todo marchaba bien en la carrera de Paolo Guerrero. Hasta que, en agosto del 2020, en un partido ante Fluminense, sufrió otra grave lesión. El atacante peruano había marcado el 1-0 para los colorados pero un fuerte golpe en la rodilla lo sacó del partido. El capitán de la selección quedó tendido en el campo y pidió su cambio.

Tras realizarse lo exámenes, los resultados no fueron nada alentadores. El departamento médico del conjunto brasileño indicaba que Paolo Guerrero tenía una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y estaba obligado a operarse. Desde ahí todo cambió, la carrera del atacante no fue la misma.

Pasó de ser figura en Inter de Porto Alegre a estar relegado en la banca de suplentes. Este 2021, solo ha disputado 21 partidos con el equipo colorado y marcó 2 tantos. Una cifra muy baja para un delantero de su categoría. Las críticas comenzaron a llegar y ya no se sentía ese apoyo como cuando llegó en el 2018.

- ¿REGRESO A CASA? -

Lo único claro en el futuro de Paolo Guerrero es que él quiere seguir jugando. Pero primero se va a recuperar y tratar esa rodilla de la mejor manera. No quiere apurar su regreso, luego de estar bien completamente, buscará en qué equipo seguir su carrera.

Uno de las opciones que tiene Paolo Guerrero es Alianza Lima. En La Victoria siguen de cerca el día a día del delantero. Saben que podrían convencerlo como lo hicieron con Jefferson Farfán. La historia de ambos jugadores es casi parecida.

Recordemos que Jefferson Farfán venía sin equipo y tratándose de un problema en la rodilla. En tienda blanquiazul le dieron todas las facilidades y, sobre todo, la tranquilidad a la Foquita para se recupere completamente. Lo llevaron poco a poco hasta que alcance un buen nivel.

Lo mismo podría hacer Paolo Guerrero quien está cerca de cumplir 38 años. En Alianza Lima lo quieren sí o sí para armar un gran equipo de cara a la Copa Libertadores 2022. Además, ya no es un secreto que los del Fondo Blanquiazul lo quiere de regreso.

Diego Gonzáles Posada, miembro del Fondo Blanquiazul, aseguró, ante la pregunta sobre la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima, que era una posibilidad latente. “Está cerca, cada vez más”, dijo mientras sonreía.

También otro factor para la llegada de Paolo Guerrero es que Jefferson Farfán esté en Alianza Lima. Ambos son muy gran amigos y uno de sus sueños era retirarse jugando juntos. Qué mejor manera de hacerlo el próximo año. La Foquita ya dijo en más de una ocasión que lo está convenciendo.

