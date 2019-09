"Paolo Guerrero: un retorno justo y necesario", por Pedro Canelo

Un video breve y silencioso, con una pantalla de TV sintonizando el amistoso entre Perú y Ecuador, fue el saludo a la distancia de Paolo Guerrero a sus compañeros de la selección peruana. Ese guiño en redes sociales no es poca cosa si nos proyectamos al próximo llamado de Ricardo Gareca en poco más de tres semanas. El ‘9’ quiere volver para la fecha FIFA de octubre. Si pensamos en la cercanía de las Eliminatorias, podemos coincidir en que ese retorno no puede esperar más.

No es coincidencia que los próximos rivales de la selección peruana en las últimas fechas FIFA del 2019 sean solo equipos sudamericanos. Esa programación es parte de un plan de trabajo donde se asume que las Eliminatorias 2022 es la competencia excluyente dentro de esta segunda etapa de Ricardo Gareca con la Blanquirroja. Faltan seis meses para el inicio de esa batalla incansable por un cupo mundialista en el continente. Ya no hay tiempo para seguir buscando lo que no tenemos. Es momento de ensayar las mejoras con los que están. Y Guerrero, más allá de ese pedido telefónico de exclusión, quiere decirnos con sutileza que él todavía es un capitán presente.

Dentro del análisis futbolístico es inevitable la postulación de nombres, más aun si nos referimos a la selección peruana. Después de la tibia presentación ante Ecuador, el debate se abrió una vez más en busca de soluciones, sobre todo, para encontrar el gol. Pero a estas alturas hay una distancia entre las propuestas desde la opinión pública y lo que tiene planificado el comando técnico de Ricardo Gareca. La etapa de cásting futbolístico ha terminado en la Copa América. El universo de futbolistas convocables se mantendrá sin variantes hasta el primer partido clasificatorio para Qatar.

Esta noche el rival será otra vez Brasil, luego Uruguay, más adelante Colombia y Chile. Todos serán rivales directos en menos de medio año, por eso los simulacros que hará Gareca tienen en mente los escenarios que se podrían presentar en busca de un nuevo sueño mundialista. ¿Este amistoso con el equipo de Tite no podría ser quizá un ensayo de cómo afrontar un partido de Eliminatorias como visitante? ¿Quizá por eso juega Corzo y no Advíncula? Eso es lo que buscará explorar Ricardo Gareca: soluciones y esquemas de juego con los futbolistas que se han ganado un lugar entre el Mundial de Rusia y la última Copa América. Podrán cambiar los esquemas, pero los nombres serán los mismos.

Se dijo mucho sobre la ausencia de Guerrero y el mismo Gareca ha sido explícito para revelar por qué no lo convocó. “Me llamó cuatro veces”, es lo último que ha comentado. Si interpretamos con calma los mensajes de Gareca, queda en evidencia que Paolo tendrá que expresar abiertamente sus ganas de volver para que su relación con la Blanquirroja siga su curso natural.

Este último tramo de preparación de la Bicolor debe afrontarse con lo mejor que tenemos. En los amistosos que le restan a Perú, hay que intentar poner el posible once de Eliminatorias. Este torneo no perdona ningún descuido. Y con 35 años, Paolo Guerrero sigue siendo nuestra única certeza para el grito de gol. Debe volver.