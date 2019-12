Paolo Guerrero sobre Christian Cueva: “La selección lo necesita, él lo sabe”

Christian Cueva no tuvo un gran 2019, hecho que lo marginó del Santos y la selección peruana. El peruano aun no encuentra club y su situación se agrava cada día que pasa. Pese a ello, el capitán de la ‘Bicolor’, Paolo Guerrero, le dio un espaldarazo públicamente. El delantero explicó que el ex volante del Krasnodar es “necesario” en el equipo que dirige Ricardo Gareca.

Paolo Guerrero expresó que Christian Cueva es necesario en la selección peruana | Foto: Agencias

“El 2019 no fue su año, eso está clarísimo. Lo he conversado muchas veces con él. Este 2020 tiene que se mejor, debe enfocarse solamente en el fútbol. La selección lo necesita, él lo sabe”, explicó Guerrero.

Luego acotó: “Esperemos que retome el buen fútbol que tiene, que se enfoque en la profesión. Este 2020 va a ser durísimo para todos. Hay Eliminatorias, la Copa América, y cada uno en sus clubes”.

Por último: “No me quiero olvidar de Anderson Santamaría. Le mandé un mensaje deseándole pronta recuperación. Es muy importante en la selección, ojalá vuelva pronto”.