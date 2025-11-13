Paolo Guerrero es el goleador histórico de la selección peruana, pero ha decidido dar un paso al costado y darle la oportunidad a nuevos futbolistas de vestir la blanquirroja.
LEE TAMBIÉN: Unión Minas presenta reclamo, gana en mesa y jugará la final de la Copa Perú 2025
Quien, por ahora, le toma la posta es Álex Valera, delantero de Universitario, quien anotó en el empate del último miércoles ante Rusia en amistoso de fecha FIFA.
Sobre el particular, Guerrero destacó la importancia de tener olfato goleador, pues el gol del atacante crema fue con un remate sorpresivo.
“Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la selección”, dijo al culminar los entrenamientos de Alianza Lima.
MIRA: Manuel Barreto: “Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”
“Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro”, añadió.
Por otro lado, no ocultó que extraña estar con la selección, pese a que considera que ya cumplió su ciclo.
“De hecho, se extraña, pero ahora toca empujar el carro como buen peruano, apoyar este proceso para que sea exitoso y podamos estar en el próximo Mundial”, apuntó Guerrero.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC