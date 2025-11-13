Además, remarcó que ya puso fin a su carrera en la selección peruana y desea el mayor de los éxitos a los que le toca estar.
Redacción EC
Redacción EC

es el goleador histórico de la , pero ha decidido dar un paso al costado y darle la oportunidad a nuevos futbolistas de vestir la blanquirroja.

Quien, por ahora, le toma la posta es Álex Valera, delantero de Universitario, quien anotó en el empate del último miércoles ante Rusia en amistoso de fecha FIFA.

Sobre el particular, Guerrero destacó la importancia de tener olfato goleador, pues el gol del atacante crema fue con un remate sorpresivo.

“Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco. Es importante que esté anotando goles con la selección”, dijo al culminar los entrenamientos de Alianza Lima.

“Hay que seguir apoyando al equipo, que se vayan ganando un lugar. Ojalá que con Chile también haya un buen resultado. Hay mucho por trabajar, hay un buen material y los chicos tienen un gran futuro”, añadió.

Por otro lado, no ocultó que extraña estar con la selección, pese a que considera que ya cumplió su ciclo.

“De hecho, se extraña, pero ahora toca empujar el carro como buen peruano, apoyar este proceso para que sea exitoso y podamos estar en el próximo Mundial”, apuntó Guerrero.

