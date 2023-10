Paolo Guerrero sobre Oliver Sonne: “Lo único que se le pide es que sude la camiseta” | VIDEO

La incorporación de Oliver Sonne a la selección peruana es “importante”, señaló este lunes Paolo Guerrero en la víspera de la visita de la Bicolor a Chile por Eliminatorias al Mundial 2026, tras entrenar por segunda vez con el nuevo integrante del ‘equipo de todos’ en Videna.

“Es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado porque no habla muy bien el español, he tenido pocos momentos para conversar con él, no hablo tan bien en inglés, pero bueno algo me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo, cómodo con el grupo”, respondió sobre el defensor nacido en Dinamarca, a quien le dejó un recado en conferencia de prensa.

“Lo único que se le pide es que sude la camiseta, seguramente ya lo conversaremos”, añadió el capitán de la Blanquirroja.

Paolo Guerrero lidera la convocatoria final de Perú para los partidos de las Eliminatorias frente a Chile y Argentina, que incluye el sorpresivo regreso del atacante Santiago Ormeño, así como la confirmación de Franco Zanelatto y Oliver Sonne.

Las ausencias más notorias en una lista de 31 jugadores difundida este lunes en sus redes sociales por la Bicolor son Gianluca Lapadula, aún en proceso de recuperación de una lesión, y Christian Cueva y Edison Flores, en ambos casos por decisión técnica.

De esa manera, Juan Reynoso ratificó la confianza en el liderazgo de Guerrero, quien acaba de clasificar a la final de la Copa Sudamericana con el LDU de Ecuador, y sorprendió con el retorno del peruano-mexicano Ormeño, quien es considerado por primera vez en el actual proceso eliminatorio.

Además, confirmó la presencia del joven delantero peruano-paraguayo Zanelatto y del peruano-danés Sonne, quienes se han sumado a la selección nacional en medio de gran expectación de los medios y aficionados locales.

Sonne, de 22 años, causó gran revuelo al llegar a Lima el pasado sábado y de inmediato se unió a la concentración de la Bicolor, tras haber cumplido con los trámites para recibir su DNI por ser nieto de una ciudadana peruana.

La convocatoria de Reynoso mantiene la columna vertebral de Perú en los dos últimos procesos eliminatorios, con Pedro Gallese casi como titular inamovible en la portería, y el retorno en la defensa de los experimentados Anderson Santamaría y Alexander Callens, así como el ingreso del joven Jhilmar Lora.

También volverá en el medio sector el contención Pedro Aquino y se mantendrán los jóvenes creativos Piero Quispe y Jairo Concha, mientras que en el ataque se despejaron las dudas sobre la presencia de André Carrillo, quien se ha recuperado de una lesión, y se incorporan Fabrizio Roca y Joao Grimaldo, la actual gran promesa en la ofensiva nacional.

Perú, que empató a cero con Paraguay y perdió 0-1 frente a Brasil en la primera jornada doble de las eliminatorias, se enfrentará este jueves a Chile en Santiago y el próximo martes recibirá a Argentina en el Estadio Nacional.