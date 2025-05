El máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, pese a sus 41 años de edad aún es considerado en la blanquirroja.

En breve entrevista con la página de la Conmebol, remarcó que siempre estará a disposición cuando sea citado a Videna.

“Soy consciente de que hay jóvenes que quieren y deben integrar la selección. A mi patria yo no le puedo decir no, desde el rol que me toque”, declaró Guerrero.

“Yo tengo el deseo que vengan a la selección muchos jóvenes, de que haya el cambio de generación y me imagino que el entrenador está también viendo eso. Si sucede el llamado desde el rol que me toque, como te digo, a mi patria no le puedo decir que no”, añadió.

Como se recuerda, Óscar Ibáñez tomó el mando de la selección tras la salida del uruguayo Jorge Fossati y, desde su llegada, dejó en claro que quiere contar con Guerrero para lo que resta del proceso.

