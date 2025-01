Luego de anunciar su retiro de la selección peruana, algunos fanáticos de Paolo Guerrero y la bicolor han sugerido que se realice un partido de despedida al ‘Depredador’ como muestra de agradecimiento por los años en el que jugó por la blanquirroja.

“El cariño es increíble, mucho afecto, mucho orgullo, mucho aprecio por eso. Arranco el año con una pretemporada, después de 4-5 años que no lo hacía, es dura pero es lo que uno busca porque después uno quiere divertirse dentro del campo, así que, nos estamos preparando con mucho enfoque”, expresó el ‘9′.

“A nivel colectivo estamos muy bien, el grupo está muy unido con las nuevas incorporaciones, están satisfechos inclusive siguen llegando y eso es muy bueno para el grupo, para el equipo. Estamos muy fuertes, muy mentalizados, esperemos que llegue pronto el primer partido del campeonato, porque llegar con un partido oficial será bueno para el primer partido de prelibertadores”, agregó.

“El homenaje fue increíble de la selección, no lo esperaba y fue lindo. Te conmueve, te deja muy emotivo. Prefiero no verlo mucho porque me llena de tristeza. Mis compañeros también, agradecerle por los mensajes que recibí, me da mucha pena”, aseveró el ‘Depredador’.

“Yo no sé, yo no soy nadie para pedir o decir, creo que yo hoy por hoy estoy muy enfocado en mi preparación, darle las mejores alegría a Alianza. Sería lindo y muy emotivo, pero ahora esto muy enfocado”, finalizó.