Paolo Guerrero: testimonios cambiarían dirección del caso de dopaje del futbolista peruano

Ex trabajadores del Swissotel han denunciado, a través del programa “Domingo al día”, irregularidades en el caso de Paolo Guerrero. La defensa del futbolista había iniciado acciones legales contra el establecimiento.

En primera instancia, el ex trabajador Luis Escate reveló que en la carta del hotel sí había mate de coca. “Por supuesto que sí había mate de coca en el menú”, indicó. La misma persona también contó que el acceso a las áreas comunes era restringidos.



“No podía entrar cualquier persona, ellos estaban en unas salas independientes, solo entraban el asesor de turno y el personal”, añadió Escate.

Jordy Alemany, ex asistente de alimentos y bebidas del Swissotel, considera que todo lo ocurrido dentro del hotel es responsabilidad exclusiva de la empresa.

“Es imposible meter alimentos, todo lo que ingieres es responsabilidad del hotel, si yo meto algo y lo ingiero y me hace daño, es culpa del hotel”, añadió.

Por otro lado, Anthony Obando, el mozo que trabajó y atendió a la selección peruana en el hotel, confesó que “la contaminación se dio en el hotel”. Además, dio otros detalles sobre el atacante del Internacional.



“Paolo Guerrero estaba con fiebre y pedía té con limón. Entonces, como ahí estaban las jarritas, porque así se servía los mates de coca ahí, con jarrita. Se servía en una jarra especial”, indicó.

Obando también desveló que el recipiente que se utilizó para que el futbolista ingiera el té no estaba limpio. “La naturista que te apuraba. Han agarrado una tacita con mate de coca, no la han lavado bien y ahí han servido el té con limón”, indico.



Otro personaje también aparece en escena y corrobora lo dicho por Anthony Obando. “No estaba limpia (tacita). Allí se sirvió el mate de coca”, aseguró George Zúñiga, quien habría preparado el té.



Erick Paz, ex mozo del Swissotel, también contó la versión de lo ocurrido. “La contaminación cruzada pasa porque Anthony Obando (el mozo que atendió a Paolo Guerrero), una vez fuera del hotel nos confesó que había sido partícipe de eso directamente, que había bajado a un punto de venta y con George Zúñiga (quien sirvió el té) habían pedido un té que no había pasado el procedimiento adecuado”.

“Anthony (Obando) baja y le dice a George (Zúñiga) que necesitaban la tetera, pero no la lavan correctamente, lo sirven ahí y eso pasa. Antoni y George contaminaron a Paolo Guerrero, ellos fueron conscientes que la contaminación cruzada estaba. La tetera no pasó el procedimiento de lavado correcto. Lo tomó de las cosas sucias”, añadió.



De otro lado, los ex trabajadores del Swissotel afirmaron que había guardado silencio todo este tiempo por temor a represalias y otras medidas severas que podían tomar las autoridades del hotel contra ellos.

“Si quería conservar mi trabajo, no podía preguntar sobre ese tema. Por una información como esta, mi vida podría correr peligro. Si algo me ocurre, es culpa del Swissotel", denunció Jordy Alemany.



“Teníamos miedo de ser retirados por la empresa. No declaramos por la presión que sentíamos”, indicó Luis Escate. “Nos dijeron lo que teníamos que decir”, aseguró Erick Paz.



Mientras que Anthony Obando afirmó que el hotel, a través de Iván Hoyle (gerente de alimentos y bebidas), los prepararon para saber qué decir sobre el caso de Paolo Guerrero.



“Lo que hizo fue que no habláramos y nos cambió el testimonio. Nos dio unas hojitas, preparándonos lo que íbamos a decir. 'Si alguien de la Federación les pregunta algo, no digan nada', nos decía. Esto tiene que saberlo todo el mundo, porque es injusto”, concluyó.