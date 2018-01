Paolo Guerrero y tres preguntas sobre su apelación al TAS

Abrazado por el calor y la brisa de verano, Paolo Guerrero pasa los días en un distrito limeño. Lejos del fútbol y de cualquier cancha profesional; el '9' de la selección peruana se arropa en el amor de sus hijos mientras pasa el tiempo. Con más de tres meses cumplidos, sobre la sanción que le impuso la FIFA por un resultado analítico adverso, el goleador histórico de la blanquirroja busca la absolución total de su pena; pero ¿por qué demoró más de un mes en acudir al TAS? ¿Cuándo será la audiencia? De darse a su favor, ¿tiene efecto inmediato?​

Paolo Guerrero está a días de disputar el partido, hasta ahora, más importante de su vida. Quizá por esa razón contrató en diciembre último al abogado español Juan de Dios Crespo. Reconocido jurista especializado en derecho deportivo y popular, en el ámbito futbolístico, por defender a Lionel Messi ante la FIFA (su victoria más importante tras conseguir la absolución total de su pena). Su equipo se completa con Bichara Neto, Pedro Frida y Marcos Motta.

Pero por qué Paolo Guerrero y sus abogados demoraron más de un mes en acudir al TAS. En primera instancia, habría que mencionar que no es responsabilidad del equipo del peruano. La dilatación sucedió según Diogo Dantas, periodista deportivo brasileño del diario 'Extra', pues la FIFA debería homologar la sanción de seis meses, una vez que lo hicieron el pool jurídico apeló.

Si bien la fecha aún no es definitiva, se espera que Paolo Guerrero y su equipo de abogados se presente ante el TAS, en un audiencia presencial, a fines de febrero. El Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene tres sedes según el diario 'Globo', el delantero de la selección peruana acudiría a Lausana (Zúrich) dejando de lado las oficinas en Nueva York y Sídney.

Lo mas puro ❤ Una publicación compartida de Paolo Guerrero (@guerrero9) el Ene 25, 2018 at 6:59 PST

Ahora, luego de la audiencia ante el TAS (que debe ser a fines de febrero) el Tribunal de Arbitraje Deportivo puede mantener el tiempo de sanción o reducirlo. En caso pase lo segundo, Dios quiera, la pena podría ser de tres meses o la absolución total. Paolo Guerrero fue informado el viernes 3 de noviembre, entonces ya habría pasado su tiempo de condena y estaría apto para volver a las canchas.

Desde luego, Paolo Guerrero estaría apto y, de ser considerado por el entrenador del Flamengo Paulo César Carpegiani, podría volver a fines de febrero. El 'Mengao' por esas fechas estará disputando el Carioca Seria A y la Copa Libertadores. La apretada agenda del 'Fla' muestra que tiene acción cada cuatro días. El depredador podría jugar cualquier de los siguientes cinco partidos: Carioca Seria A (24/2) Fluminense vs. Flamengo, Copa Libertadores (28/2) Flamengo vs. River Plate, Carioca Serie A (3/3) Flamengo vs. Botafogo, Carioca Serie A (7/3) Boavista vs. Flamengo o Carioca Serie A (10/3) Macaé vs. Flamengo.

Mientras tanto Paolo Guerrero seguirá en su departamento con vista al mar y rodeado de sus hijos. El delantero peruano disfruta de unas vacaciones sin fecha de retorno pero con un objetivo claro: el Mundial.