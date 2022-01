Corrección: Esta nota fue publicada originalmente el 5 de diciembre

Lo que vivió el aliancismo en los últimos 365 días fue increíble. El destino, con su misteriosa forma de actuar, eligió caprichosamente el 28 de noviembre para armar el guion perfecto de una vida circular. Del terrorífico episodio del 2020 al título de este año. La hinchada celebró a lo grande ese regalo, pero espera por otro obsequio: que Paolo Guerrero vuelva a Alianza Lima el 2022.

“ Estoy muy feliz por el campeonato de Alianza. Soy hincha, toda mi vida lo he sido, nací aliancista. Estoy feliz por el título, sobre todo por mi compadre, Jefferson, que su sueño era salir campeón con Alianza. Vino para eso ”, nos dice Paolo Guerrero en una breve entrevista exclusiva para El Comercio.

El delantero no oculta su felicidad por lo que consiguió el equipo de Carlos Bustos. No puede. Nació aliancista: sobrino de Caíco Gonzáles, tío de Sergio Peña, su corazón es blanquiazul. Guerrero, que también es embajador de Metro, estuvo en el encendido del árbol de 15 metros que se realizó en el Parque Kennedy, en Miraflores, promoviendo la iniciativa de la cadena de supermercados “Dona un juguete”. En medio de sus palabras, un hincha le gritó: “¡Somos campeones, Paolo!”. Él no dudó en alzar el brazo. También se siente parte de la hazaña.

Paolo Guerrero atendió unos minutos a Deporte Total y habló sobre sus plantes para la siguiente temporada. Asegura que tiene ofertas del extranjero y quiere estar en el más alto nivel para estar presente en una eventual clasificación al Mundial Qatar 2022.

A solas con Paolo

Entrevistar a Paolo es tan difícil como marcarlo. Su sola presencia atrae personas como si fueran defensores rivales dispuestos a talarle las piernas a punta de patadas. Él lo sabe, pero no los esquiva, va hacia ellos. Goleador y capitán histórico de la selección peruana, siente el deber de retribuirle a la hinchada el cariño que le brindan diariamente.

Camisa blanca, pantalón plomo y unas botas negras. Nuestro guerrero aún siente los estragos de una de las batallas más difíciles que le tocó afrontar: la lesión en su rodilla derecha. Su recuperación va cada día mejor y ahí está, saludando a la gente, alzando el brazo y sonriendo aunque una mascarilla intente tapar el gesto sin éxito.

En un momento el tumulto alerta de que quizá todo se escape de las manos y algo pueda salir mal. Por eso Paolo Guerrero se sube a su auto y deja el Parque Kennedy. El Comercio, uno de los tres medios acreditados para conversar con el atacante, va detrás de él. El famoso hotel sanisidrino Country Club es el punto de encuentro.

Paolo Guerrero y la actriz Ale Barrenechea, embajadores de Metro, participaron en el evento.

En medio de la oscuridad y la tranquilidad que rodea al Club, Guerrero brilla con luz propia. No pasan muchos segundos para que algún afortunado lo vea y empiece a gritar su nombre. Acto seguido, un puñado de hinchas están rodeándolo para pedirle una foto, un autógrafo y agradecerle por hacerles feliz por un momento. Él sonríe, atiende y responde el cariño con grandes gestos. El ídolo se vuelve inmortal por estas acciones.

—Hace días dijiste que no está en tus planes volver a Alianza Lima el año que viene. ¿El título logrado cambia tus planes o qué condiciones deben darse para tu vuelta?

Yo soy hincha de Alianza, ¿cómo no voy a querer regresar? Mucha gente dice: ‘no, ya vas a regresar viejo, no sé qué'. Yo me cuido. Quiero hacerle entender a todos que yo me cuido mucho para jugar en alto nivel y cuando venga a Alianza voy a estar para jugar.

—¿Tu regreso en 2022 está descartado?

Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento, pero yo ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien.

—¿Cómo va tu recuperación?

Yo tengo un problema, el cual lo tengo que resolver. No estoy lesionado, pero tengo que hacer un esfuerzo a mi pierna para que mi rodilla me pueda cargar bien y jugar nuevamente en el alto nivel.

—¿Tu deseo de seguir en el exterior es para pelear un puesto en el once titular de la selección en lo que queda de las Eliminatorias y, si se da, en Qatar?

Me estoy recuperando para jugar y jugar bien. Como lo dijiste, quiero estar en el alto nivel para competir.

El deseo de Paolo Guerrero, como lo ha dicho siempre, es volver a Alianza Lima, el club de sus amores. Pero en medio está el sueño de llegar a recorrer el último tramo hacia Qatar en su mejor forma, compitiendo como el guerrero que es. Antes de despedirse habló de la campaña “Dona un juguete” en esta Navidad -se puede participar en cualquier tienda de Metro-, aunque el regalo navideño que añora el hincha aliancista es su regreso.

Paolo Guerrero sueña con estar en Qatar.

