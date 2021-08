Las Eliminatorias Qatar 2022 seguirán en disputa en septiembre, con la fecha triple, y Ricardo Gareca realizó la convocatoria oficial. Uno de los nombres más destacados fue el de Paolo Guerrero, quien finalmente viene jugando tras superar la lesión en la rodilla. El ‘Tigre’ considera que su aporte será vital en los encuentros que vienen.

“Cuanto más juegue, mejor. Paolo ya nos conoce. Ha tenido una comunicación permanente con el comando técnico. Creemos que está en condiciones de estar en la Selección. Cuando tenga que venir reglamentariamente, vendrá”, explicó Ricardo Gareca en conferencia de prensa. El futbolista ha venido jugando las últimas semanas.

“Lo conocemos. Es un jugador 100% competitivo, que ha jugado en diferentes condiciones. Tendría que enumerar la cantidad de partidos en los que ha jugado con problemas”, agregó el DT argentino. Recordemos que el ‘Depredador’ jugó en el mes de junio con algunas molestias en la rodilla y al final no fue convocado para la Copa América 2021.

“La selección se nutre de jugadores permanentemente. A veces es reiterativo que se llaman y es porque tenemos conocimiento de jugadores que no aflojan. En un caso puntual, Anderson Santamaría en un momento jugó con una herida que después de un partido hubo que saturarlo con tres puntos. No son cosas normales. Están para saturar y el jugador termina el partido o no pide el cambio, quiere jugar y quiere estar”, indicó sobre la actitud del capitán de la ‘Bicolor’.

“De eso casos, tenemos cantidad de jugadores. Guerrero es uno de los tantos casos que tenemos. Dentro del campo de juego sufre problemas, pero cuando se pone la camiseta de la selección, para ellos es prioridad. Sabemos que van a rendir. A lo mejor no tienen el rendimiento que se espera, pero confiamos de que van a estar a la altura de nivel de competencia”, sentenció Ricardo Gareca.

¿Cuántos partidos tiene Guerrero en Eliminatorias Qatar 2022?

Paolo Guerrero se perdió gran parte de las Eliminatorias Qatar 2022 debido a la lesión en la rodilla. Tal es así, que solo estuvo presente en dos ocasiones: jugó los 90 minutos ante Colombia en Lima e ingresó los últimos minutos en la victoria sobre Ecuador, ambos en junio. Ahora tendrá una nueva oportunidad de mostrar toda su calidad.