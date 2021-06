Conforme a los criterios de Saber más

Cuesta imaginar a la selección peruana sin Paolo Guerrero. Sin Jefferson Farfán. Esta Copa América es la primera en 20 años con una selección peruana donde no estén ninguno de los dos compadres nacidos en 1984. A la incertidumbre sobre el futuro de Farfán, se ha sumado la preocupación por el estado físico de Paolo Guerrero. En su club, Inter de Porto Alegre, ya tomaron una decisión sobre él. Le harán una artroscopía para examinar sus dolencias en la rodilla derecha.

Guerrero sufrió en agosto pasado una lesión a los ligamentos de la rodilla derecha. A inicios de año, el comentario en Porto Alegre era que Paolo había reducido los tiempos de recuperación, utilizando métodos innovadores como la máquina antigravedad. Sin embargo, desde su vuelta a las canchas en abril, lo del ‘9’ peruano ha sido recaer en dolores y nunca estar al cien por ciento en el tema físico.

En medio de discusiones sobre su renovación de contrato con Inter, Paolo Guerrero dejó de ser convocado para los primeros partidos del cuadro colorado en el torneo gaúcho y en la Copa Libertadores. ¿Era una orden de la directiva? Después, esto fue descartado: el ‘9’ peruano había recaído con los dolores. Acusó una tendinitis que obligaba a un nuevo proceso de rehabilitación.

Hace poco más de un mes. el ‘Depredador’ volví a ganar minutos con el Inter, comenzaba a entrenar con normalidad y, en ese contexto, alistó sus maletas para unirse a la selección peruana para disputar los encuentros de Eliminatorias. Las buenas noticias parecían volver a aterrrizar en la carrera del ‘Depredador’. Sin embargo, esa sensación duró muy poco tiempo.

Ricardo Gareca manifestó que lo mejor era no llevar a Paolo Guerrero a la Copa América y, así, permitirle que se recupere totalmente. (Foto: USI)

-Primeras preocupaciones-

“Esta marcada más que nada por un problema físico que él está resolviendo. Creemos que cuando él pueda resolver esos problemas va a tener mejores perspectivas para el reinicio de las Eliminatorias”, dijo Ricardo Gareca cuando le preguntaron por la ausencia de Paolo Guerrero en la convocatoria de la Copa América. El ‘Tigre’ para este torneo continental decidió apostar por Gianluca Lapadula, como primera opción, y darle una chance al mexicano-peruano Santiago Ormeño y a la revelación del torneo local del año pasado, Álex Valera. El mismo Raúl Ruidíaz fue, sorpresivamente, dejado de lado.

Lo del ‘Depredador’ fue más que previsible en la interna de la selección peruana. El equipo de preparadores físicos, liderado por Néstor Bonillo, quiso ser optimista después de su llegada a Lima y, por ello, dejaron que Paolo trabaje a la par con el resto de seleccionado, en los preparativos para los partidos de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

Paolo Guerrero apareció muy poco en el partido ante Colombia por Eliminatorias. Foto:. EFE/ Paolo Aguilar /POOL

Gareca decidió alinearlo como titular ante los cafeteros, incluso sabiendo que el delantero del Inter no estaba al cien por ciento. Su desempeño estuvo lejos de su mejor versión. Ya en los preparativos para el cotejo en Quito, frente a Ecuador, lo de Paolo empezó a preocupar por las dolencias que acusaba en la misma zona donde tuvo su lesión de ligamentos. La conclusión preliminar fue que la dolencia no era de gravedad. De todos maneras, se determinó que no juegue ante Ecuador, no obstante pudo alternar en los últimos minutos de esa importante victoria.

-Artroscopía de urgencia-

Paolo Guerrero volvió a Porto Alegre y allí fue examinado por especialistas. Lo urgente es entender qué proceso de rehabilitación debe seguir para iniciar sin problemas la pretemporada con el equipo gaúcho. La artroscopía en su rodilla derecha buscará resolver cualquier duda.

Esta intervención, no invasiva, permite, a través de un conducto delgado, examinar con exactitud las articulaciones de una persona. Se usa la tecnología de fibra óptica con la intención de tomar las mejores decisiones médicas. Lo más reciente que se ha informado sobre Paolo, es que tiene constantes dolencias en los tendones.

Después de este proceso, recién podremos dar las informaciones oficiales y realistas sobre el capitán de la selección peruana. No es exagerado decir que, por ahora, es la principal duda para la fecha triple de Eliminatorias del mes de septiembre. A los 37 años, Guerrero sigue siendo decisivo en esa búsqueda del gol dentro de un seleccionado nacional. Su ausencia sigue siendo notoria. Aceptemos que nos costarán los tiempos sin Jefferson Farfán y Paolo. Sin embargo, el paso del tiempo nos obligará a dar ese paso.

De momento, Paolo quiere dar una batalla más. La artroscopía determinará si será necesaria una nueva operación o si existe otro proceso para reencontrarnos con el mejor Guerrero. La fecha para su vuelta al fútbol, por ahora, es una interrogante que preocupa mucho. Por ahora toca esperar.

