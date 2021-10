Conforme a los criterios de Saber más

“Primeros buenos amigos…”. Después, después llegó todo para Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Los hermanos de fútbol que el suelo peruano vio nacer con diez meses de diferencia. 37 años después, siguen juntos arropados por la bicolor y aún soñando en grande. Ambos tuvieron participación en la victoria de la selección peruana sobre Chile y mantienen las esperanzas de un nuevo mundial.

Les costó mucho a ambos estar en Rusia 2018. Jefferson se vio fuera de la selección peruana en varias oportunidades -indisciplinas y lesiones-, Paolo Guerrero llegó con lo justo tras su sanción por dopaje. Les está costando más seguir pensando en Qatar 2022. Las rodillas hoy sienten el fragor de una carrera al alto nivel.

Hay que valorar lo que hacen y cada minuto que entregan, pero eso no quita que las lesiones han mercado su estado al punto que ya miran los partidos de otras formas: disfrutar los minutos que les toque estar. Lamentablemente, este viernes, la selección peruana informó la desconvocatoria de Paolo Guerrero para las siguientes fechas.

La 'blanquirroja' necesita sumar puntos fuera de casa para seguir manteniendo intacto el sueño de volver a clasificar al mundial. Sin embargo, no la tendrá nada fácil, ya que se enfrentará a Bolivia en La Paz. Conoce cómo llegan ambas selecciones para este partido.

El retorno

Jefferson Farfán entendió rápidamente su estado físico y aceptó el retorno al fútbol peruano para eso, para disfrutar del fútbol antes de que el fútbol lo termine retirando abruptamente. Su lesión se complicó y decidió empezar nuevamente, poco a poco, minuto a minuto.

Así, ha jugado solo 422 minutos en once partidos con Alianza Lima. Es decir, como si hubiera jugado casi cinco partidos completos. Pero en ese poco tiempo ha sabido demostrar su valía con goles, presencia, jerarquía. Por eso su vuelta a la selección peruana -media hora ante Chile-, por eso su nombre sigue en todo lo alto.

Con buen presente en Alianza Lima, Jefferson Farfán está listo para afrontar un nuevo desafía con la selección peruana. En el siguiente video repasaremos el desempeño de la ‘Foquita’ con la blanquirroja en Eliminatorias.

Distinta realidad vive Paolo Guerrero. Las exigencias en el Inter son distintas a las del fútbol peruano -la realidad más allá de los apasionamientos-. Con la camiseta peruana se ha visto que no tiene el físico para ser el atacante que se requiere en Eliminatorias. Con lo poco que tenía, peleó todo para decir presente ante la baja de Gianluca Lapadula y el estado de Jefferson Farfán. Tras ello, su cuerpo sufrió las consecuencias y fue desconvocado para los duelos ante Bolivia y Argentina.

Voluntad nunca le va a faltar a Paolo Guerrero. Con el peso de su nombre, también ha aceptado un papel secundario en el Inter, club que tiene a siete atacantes para ese puesto. En el año ha sumado 428 minutos con su equipo en un total de 15 encuentros, pero solo 6 de ellos han sido en el Brasileirao (210 minutos), donde ha perdido protagonismo.

Paolo Guerrero: "Jefferson Farfán tenía muchas ansias de volver"

¿Junto a Jefferson?

¿Y si Paolo toma el camino de Farfán? Volver al fútbol peruano puede ser el camino para que Guerrero vuelva a disfrutar del juego. “Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar, pero estoy manejándolo con calma y paciencia. Para mí lo más importante es jugar, y en mi equipo (Internacional) no vengo jugando. Eso me deja triste”, declaró tras la victoria sobre Chile.

Y Matute puede ser la alegría que necesita Paolo Guerrero. Alianza Lima ya aprendió cómo trabajar este tipo de casos. A Farfán lo fue llevando de a pocos -muestra de la mano del técnico Carlos Bustos-, y con Guerrero se puede repetir la escena.

Alianza ya aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que el primer paso está dado: un ingreso económico asegurado -amén de lo que pueda significar la taquilla-. Luego, ya tiene marcas detrás que disfrutan de la imagen de Jefferson. Si a la ‘Foquita’ se suma el ‘Depredador’, el club íntimo pasaría a dar un gran paso a nivel de marketing.

Pero a lo que interesa para la Bicolor, tener a Guerrero en suelo peruano sumando los minutos que hoy no disfruta en Brasil. No se ha confirmado ningún contacto del club con el atacante, pero se sabe de la cercanía que existe entre ambos lados.

Además, tras el desastre del año pasado, Alianza Lima aprendió de sus errores y desde ahora la evaluación para los fichajes se hace más allá de lo futbolístico para no repetir historias como las de Jean Deza, Carlos Ascues, entre otros. Desde La Victoria nos comentan que se evaluarán perfiles: jugador y persona -Hernán Barcos, el mejor ejemplo-, y Paolo Guerrero calza en por todos lados.

Paolo Guerrero sigue en recuperación y esperamos que siga ese camino en el Inter, pero como se sabe, tras finalizar su contrato a fin de año no seguirá en el cuadro brasileño. Tendrá que definir su futuro y volver a casa podría entregarle esa alegría que hoy no está teniendo.

