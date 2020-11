Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca demoró en dar su convocatoria. La señal del canal en YouTube de la selección peruana se cayó dos veces por problemas de conexión. La transmisión del llamado del ‘Tigre’ se hizo por internet, vista en su mayoría desde celulares y computadoras. Hace diez años, todo esto sonaba algo futurista, así como los destacados que aparecen hoy en la lista de la bicolor. La mayoría apenas había disputado algunas temporadas en Primera División y su presencia con Perú parecía lejana.

Sin Paolo Guerrero (103) ni Jefferson Farfán (97), Yoshimar Yotún se convierte en el futbolista con más presencias en la actual selección peruana. El volante cumple 94 partidos con la franja roja en el pecho, desde su debut el 8 de febrero de 2011, en un amistoso ante Panamá en Moquegua. Al medio tiempo, ingresó por Luis Advíncula, quien lo sigue en la lista con 92.

Ambos empezaron su historia con nuestro combinado patrio jugando en ofensiva, para luego pasar a ser laterales. Advíncula por derecha y Yotún por izquierda eran fijos en la pizarra de Sergio Markarián. Luego, ya con Gareca, el hoy jugador de Cruz Azul se quedó en la primera línea de volantes. Campeones con Sporting Cristal y mundialistas en 2018, este par aún tiene para rato con la bicolor a sus 30 años.

Además, Yoshimar Yotún es quien más triunfos acumula en la actual nómina con 40, cinco más que el mismísimo Paolo Guerrero, quien está ausente por una lesión. Estos se reparten en uno por la Copa del Mundo, 10 en Eliminatorias, igual número en Copa América y 19 por amistosos. Para terminar de acaparar todas las marcas, es el que recibió más tarjetas rojas, con cuatro.

Luis Advíncula es segundo en la lista de más victorias, con 36. En donde sí encabeza es en más amarillas vistas, con 20. Una cifra bastante alta para su posición. Con tres triunfos menos, Christian Ramos completa el podio. El defensor, también mundialista Sub 17 como Pedro Gallese, debutó con la bicolor en 2009, en un olvidado y devaluado amistoso ante El Salvador.

Pero la ausencia de Guerrero y Farfán dejan a José Carvallo como el futbolista que lleva más tiempo desde su debut con Perú. Lo hizo el 12 de setiembre de 2007, en un amistoso ante Bolivia en el Monumental. ‘Chemo’ le dio la oportunidad al arquero en el segundo tiempo. La selección ganó 2-0, pero el arquero, que ese año era dirigido por Ricardo Gareca, no volvió a jugar hasta 2012. En estos 13 años, apenas sumó siete partidos, eso sí, sin una sola derrota.

Selección Peruana | José Carvallo tiene 13 años como jugador de la Blanquirroja. (Foto: GEC / Agencias)

-Goles y Flores-

Si esperábamos que el goleador del plantel sea un delantero o volante ofensivo, estábamos equivocados. Edison Flores toma la posta como máximo artillero con trece anotaciones, todas en los últimos cuatro años. El ‘Orejas’ hizo su estreno en 2013, aún así esperó hasta 2016 para ganar un lugar en el once titular. Hoy parece difícil siquiera sentarlo.

Su primera celebración sucedió el 23 de mayo de 2016, en una goleada por 4-0 ante Trinidad y Tobago. También le anotó a Bolivia, Chile, Ecuador (2), Costa Rica, Croacia, Estados Unidos, Jamaica, Paraguay y Uruguay (1). Sin dudas, el más recordado fue el que dio inicio al histórico triunfo en Quito por Eliminatorias. La FIFA lo consideró como el más importante para que Perú clasifique a la reciente Copa del Mundo.

Justamente, son 17 los mundialistas en Rusia que han sido llamados en esta oportunidad. Más de dos años después, el único que no volvió a ser considerado luego del torneo es Alberto Rodríguez. Al parecer, Carlos Cáceda ha quedado a la expectactiva de que su suspensión sea de una sola fecha. Su lugar en Santiago será tomado por Renato Solís de Sporting Cristal.

El golero de 22 años es el primer campeón del Sudamericano Sub 15 de 2013 en ser convocado de manera oficial. Hace un año, Gianfranco Chávez no pasó de quedar en la plantilla preliminar de la Copa América. Solís pasó de empezar como suplente en el arco celeste a ser considerado en la selección nacional. En verano fue dueño del arco de la Sub 23 de Nolberto Solano.

José Carvallo es quien tiene más edad, con 34. Lo siguen Christian Ramos (32) y Aldo Corzo (31), todos ellos los únicos que nacieron en la década de 1980. También, los que ‘sobreviven’ de la poca recordada ‘Era Chemo’ en nuestro combinado nacional. Al otro extremo están Marcos López, categoría 1999, y sus 21 años. Renato Solís suma 22 calendarios vividos.

Gianluca Lapadula y Jean-Pierre Rhynner son las novedades. Las altas expectativas a estos dos futbolistas que no nacieron en Perú han subido por los cielos. Ellos defendieron la camiseta de otro seleccionado: el delantero jugó un amistoso por Italia en 2018, así como el defensor lo hizo por la Sub 20 de Suiza. Eso sí, estuvo considerado en la misma categoría por Perú hace cinco años

Ricardo Gareca no es ajeno de las buenas cifras. El ‘Tigre’ va rumbo a los 70 partidos, consolidando su marca de entrendor que más veces dirigió a la bicolor. Además, está a seis meses de cumplir seis años consecutivos al frente de la selección, una marca inédita en toda la historia, que, incluso, podría extenderse una temporada más hasta 2022.

