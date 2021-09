Conforme a los criterios de Saber más

Paolo Guerrero ha visto sangre derramarse de su cabeza. Ha sentido angustia y aflicción. También se ha llenado de euforia con goles. Y ha brillado de felicidad por victorias solemnes. En todos esos momentos, Uruguay estuvo presente frente a él. El ‘Depredador’ peruano tiene muchas historias especiales ante los charrúas y el partido de este jueves es solo un capítulo más para añadir.

La aventura del delantero nacional contra los uruguayos empezó en un partido de Eliminatorias disputado en junio del 2005, que concluyó en empate sin goles. Paolo apenas tenía 21 años, pero ya se enfrentaba a grandes referentes de la ‘Celeste’. Desde entonces, protagonizó muchos episodios simbólicos en su carrera cada vez que se midió ante la garra charrúa.

El primer gol que el ‘Depredador’ le anotó a Uruguay fue en la Copa América del 2007. El ‘9’ peruano combinó perfectamente con Andrés Mendoza para, seguidamente, definir lo que fue el 3-0 definitivo a favor de la selección nacional. Y luego, logró celebrar tres conquistas más.

De hecho, el último tanto que festejó Guerrero ante los charrúas fue quizá uno de los más importantes de su carrera. Cuando las esperanzas se esfumaban, cuando la ‘Blanquirroja’ vivía una situación cuesta arriba, apareció el goleador para recordarnos que la fe es lo último que se pierde.

Un largo y espectacular pelotazo generó que la gran mayoría de peruanos estuvieran con las uñas entre los dientes. Entonces, Paolo hizo lo suyo: fabricó un golazo luego de sacarse de encima al capitán uruguayo, que se mantuvo insistente hasta el final, pero no logró frenar al hijo de Doña Peta. A partir de ese tanto, la selección peruana tejió un sueño mundialista que se consumó con la clasificación a Rusia 2018.

- Desde enfrentarse a Lugano a poner el pecho ante Godín -

Para Paolo Guerrero nunca ha sido fácil enfrentar a Uruguay. En sus primeros años, tuvo la gran misión de hacerle frente a un complicado defensa como Diego Lugano, con quien sacó chispas muchas veces. Y cuando ya no estuvo ‘La Tota’ para marcarlo, la responsabilidad pasó a Diego Godín, con quien también ha tenido duelos claves.

A pesar de los duros enfrentamientos en cancha entre Guerrero y Lugano, el defensor charrúa siempre manifestó su respeto por el delantero peruano. “Después de Luis Suárez es el mejor delantero de América en los últimos 10 años”, elogió una vez ‘La Tota’.

Con Godín la historia es similar. De hecho, el ‘Faraón’ sumará un nuevo episodio a su especial batalla contra el ‘Depredador’ este jueves y el enfrentamiento promete sacar chispas.

“Paolo Guerrero es un atacante importante y es realmente la referencia de Perú. Es un jugador a tener en cuenta siempre”, opina Godín sobre el delantero nacional.

-Un historial con momentos tristes y felices ante Uruguay -

Un codazo en la cara hizo sangrar en demasía a Paolo Guerrero en el 2013. Aún así, con el dolor encima y el sentimiento de injusticia que llevaba interiormente, el ‘Depredador’ no dudó en continuar jugando ante Uruguay y luchar por que el Perú siga con opciones de clasificar al Mundial. No bastó. El ‘Depredador’, con un rostro afligido, lamentó una vez más no poder cumplir su sueño mundialista.

Los partidos ante Uruguay muchas veces han sido claves para Perú en las Eliminatorias. La ‘Celeste’ se ha vestido como un escollo difícil de superar para la ‘Blanquirroja’. Sin embargo, aquel 2013 es parte del pasado. En el 2017, de la mano de Guerrero y Edison Flores, la historia de frustración cambió. Y este 2021, tiene que ser igual.

Paolo Guerrero ha jugado 12 partidos contra los uruguayos y no le ha ido como quisiera, pese a sus cuatro goles. Con el ‘Depredador’ al frente, Perú solo le ganó dos veces a los charrúas, perdió en seis ocasiones y cuatro partidos terminaron en empate. No obstante, el delantero peruano se refugia en los últimos duelos.

Después de aquella valiosa victoria en el 2017, la selección peruana se volvió a encontrar a Uruguay en la Copa América del 2019. Fue en cuartos de final y el partido terminó 0-0, pero la ‘Blanquirroja’ se impuso en la tanda de penales para alcanzar semifinales. Finalmente, el equipo dirigido por Ricardo Gareca terminó subcampeón de ese torneo.

Ahora, Perú necesita seguir por ese mismo camino. Una victoria ante Uruguay mantendría con muchas chances a la ‘Blanquirroja’ para el boleto a Qatar 2022, pero una derrota podría significar el inicio del final. Sea como fuere, las esperanzas están depositadas en el equipo y especialmente en el regreso de Paolo Guerrero, a quien se le esperó mucho tiempo y este es el día perfecto para que se haga presente con el amor que siempre le demostró al país.

Paolo Guerrero vs. Uruguay Resultado Incidencia Eliminatorias 2006 (8/6/2005) Perú 0-0 Uruguay - Copa América 2007 (27/6/2007) Perú 3-0 Uruguay Gol de Guerrero Eliminatorias 2010 (18/6/2008) Uruguay 6-0 Perú Expulsión de Guerrero Copa América 2011 (5/7/2011) Uruguay 1-1 Perú Gol de Guerrero Copa América 2011 (20/7/2011) Perú 0-2 Uruguay - Eliminatorias 2014 (10/6/2012) Uruguay 4-2 Perú Gol de Guerrero Eliminatorias 2014 (7/9/2013) Perú 1-2 Uruguay - Eliminatorias 2018 (30/3/2016) Uruguay 1-0 Perú - Eliminatorias 2018 (29/3/2017) Perú 2-1 Uruguay Gol y asistencia de Guerrero Copa América 2019 (29/6/2019) Perú 0(5)-(4)0 Uruguay Guerrero anotó en tanda de penales Amistoso (12/10/2019) Uruguay 1-0 Perú - Amistoso (16/10/2019) Perú 1-1 Uruguay -

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...